Trump amenaza con aniquilar a Irán y la región se sumerge en la tensión bélica

Las amenazas de Donald Trump de aniquilar a Irán provocan alarma global, mientras se intensifican los ataques militares en la región y la comunidad internacional busca soluciones para evitar una escalada de la violencia.

El desafío que enfrenta la comunidad internacional es de una magnitud sin precedentes. El presidente estadounidense, Donald Trump , en una escalada de retórica bélica sin precedentes, amenazó el martes con la aniquilación de 'toda una civilización' si Irán no accede a sus exigencias y mantiene abierto el estrecho de Ormuz, una vez vencido el plazo autoimpuesto que expira en la madrugada siguiente.

Esta declaración alarmante ha desatado una ola de especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en Irán, aunque la Casa Blanca se ha apresurado a desmentir esta posibilidad a través de sus canales oficiales. La comunidad internacional ha reaccionado con rapidez y preocupación ante las amenazas, evidenciando la fragilidad de la situación actual y la necesidad de una solución diplomática. El impacto de estas declaraciones se suma a la creciente tensión en la región, alimentada por una serie de acontecimientos que amenazan con desestabilizar aún más la situación política y social de la zona. \Las reacciones internacionales no se han hecho esperar, manifestando una condena generalizada. El comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, calificó las advertencias de 'repugnantes', reflejando la gravedad de las amenazas. El presidente de la conferencia de obispos católicos estadounidenses, Paul Coakley, por su parte, declaró que este tipo de amenazas de destrucción masiva contra una civilización o su infraestructura civil 'no pueden justificarse moralmente', enfatizando la necesidad de priorizar los valores éticos y la diplomacia. La Guardia Revolucionaria de Irán respondió a las amenazas de Estados Unidos advirtiendo que, en caso de que Washington cumpliera sus amenazas de atacar las centrales eléctricas y puentes del país, la respuesta iraní iría 'más allá de la región', lo cual elevó aún más el nivel de alerta. Paralelamente, miles de ciudadanos iraníes, en un acto de protesta y resistencia pacífica, formaron cadenas humanas frente a infraestructuras e instalaciones eléctricas en diversas ciudades, incluyendo la central eléctrica de Damavand en Teherán. Esta movilización popular refleja la preocupación y el rechazo a las amenazas de agresión. \La conmoción causada por las declaraciones de Trump se intensificó al coincidir con una jornada de intensos bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, incluyendo la estratégica isla de Jarg. Irán respondió a esta ofensiva con un ataque al complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los más grandes del mundo. Misiles estadounidenses, lanzados desde aviones y buques, provocaron explosiones en distintos puntos del enclave energético. La agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, informó sobre 'graves daños' al complejo petroquímico de Jubail, propiedad de empresas estadounidenses. Además, el Ejército de Israel reveló haber atacado al menos ocho puentes en varias zonas de Irán, incluyendo Teherán y otras ciudades importantes, así como vías férreas. Un ataque directo contra una sinagoga en Teherán, durante los bombardeos israelíes, causó fuertes daños y la muerte de al menos 33 personas, lo que incrementó la preocupación por la escalada de violencia y la seguridad de la población civil





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