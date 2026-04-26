Trump afirma que el atacante de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca actuó por odio a los cristianos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca actuó movido por un profundo odio hacia los cristianos, según un manifiesto encontrado. Las autoridades investigan los motivos del ataque, que ocurrió el 25 de abril de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha afirmado que el sospechoso del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca actuó motivado por un profundo odio hacia los cristianos.

Según declaraciones del mandatario en una entrevista con Fox News, el atacante, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, dejó un manifiesto en el que expresaba su animadversión hacia la fe cristiana. Trump describió al individuo como un tipo muy problemático y señaló que su familia era consciente de sus tendencias violentas, aunque no denunció el caso con la suficiente firmeza.

El presidente, quien fue evacuado por el Servicio Secreto durante el incidente, insistió en que el ataque tenía un trasfondo religioso radical, aunque las autoridades mantienen cautela en sus declaraciones. El fiscal general interino, Todd Blanche, confirmó que el sospechoso viajó desde Los Ángeles hasta Washington D.C. con escalas en Chicago y se alojó en el hotel donde se celebraba el evento días antes del ataque.

Aunque Trump hizo hincapié en el carácter anticristiano del atacante, Blanche indicó que la investigación apenas lleva 24 horas y que el motivo oficial sigue bajo análisis. El sospechoso, que no resultó herido y se encuentra bajo custodia hospitalaria para una evaluación, no está colaborando con las autoridades y se espera que comparezca este lunes ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia para enfrentar cargos formales.

El incidente, que tuvo lugar el 25 de abril de 2026, ha generado una ola de preocupación en todo el país, especialmente por la seguridad de los altos cargos del gobierno. Mientras las autoridades trabajan en esclarecer los motivos exactos del ataque, Trump ha utilizado este suceso para reforzar su discurso sobre la necesidad de mayor vigilancia y control en las políticas de seguridad nacional.

Por otro lado, el fiscal Blanche ha subrayado la importancia de no adelantarse a conclusiones y ha pedido paciencia mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes. El ataque ha recordado a la población la vulnerabilidad de los eventos públicos y la necesidad de medidas más estrictas para prevenir incidentes similares en el futuro.

Mientras tanto, la comunidad cristiana en Estados Unidos ha mostrado su solidaridad con las víctimas y ha exigido mayor protección contra actos de violencia motivados por la fe





EFEnoticias / 🏆 35. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Tiroteo Casa Blanca Odio A Los Cristianos Seguridad Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump Asiste a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en un Ambiente de TensiónEl presidente Trump asistirá a la cena anual con los corresponsales de la Casa Blanca, un evento que se espera sea el más polémico de la historia debido a la conflictiva relación del mandatario con la prensa. La asistencia de Trump marca un cambio significativo después de años de boicot y se produce en un contexto de restricciones a la libertad de prensa y ataques verbales contra periodistas.

Read more »

Donald Trump evacuado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras reportes de disparosEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue escoltado rápidamente fuera del escenario por el Servicio Secreto durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington tras reportes de posibles disparos. El vicepresidente J. D. Vance y miembros del gabinete también fueron evacuados. Trump está a salvo y elogió al Servicio Secreto por su rápida acción. La policía confirmó que el incidente fue aislado y no hay amenaza para el público.

Read more »

Evacuación de Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca por amenaza armadaEl presidente Donald Trump fue evacuado abruptamente de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un intento de ingreso de un hombre armado. El atacante fue detenido y un agente del Servicio Secreto resultó herido, pero se encuentra estable. El incidente ocurrió en el Hotel Washington Hilton y provocó la evacuación de todos los asistentes.

Read more »

Alerta de Seguridad en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca: Trump Evacuado Tras DisparosUn incidente de seguridad durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca obligó a la evacuación del presidente Donald Trump. Un individuo armado fue detenido tras un enfrentamiento con el Servicio Secreto, durante el cual un agente resultó herido.

Read more »

Trump, evacuado ileso de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteoUn tirador ha desatado el caos en el hotel Hilton Washington, mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebraba la conocida cena de corresponsales con la prensa extranjera.

Read more »

Intento de ataque al presidente Trump durante la cena de corresponsales de la Casa BlancaUn hombre armado intentó acceder al salón de baile donde se encontraba el presidente Trump durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, siendo rápidamente neutralizado por el Servicio Secreto. El incidente causó pánico entre los asistentes.

Read more »