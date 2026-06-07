Trump afirma falsamente que el desempleo entre afroamericanos está en su punto más bajo

El presidente Donald Trump declaró que el desempleo de la población negra es el mejor de la historia, pero los datos federales muestran que está lejos del récord de 4.8% bajo Biden.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a utilizar estadísticas falsas durante un evento en Wisconsin el viernes, esta vez afirmando que la tasa de desempleo entre la población afroestadounidense está en su nivel más bajo histórico.

Sorprendentemente, el propio Trump reconoció no saber el origen de esa cifra, pero dijo aceptarla de todos modos. Sin embargo, los datos federales muestran que la tasa de desempleo para la población negra o afroestadounidense fue del 6,6% en mayo de 2026, lo que está lejos del mínimo histórico.

De hecho, esa cifra es superior a la tasa que Trump heredó al asumir su segundo mandato en enero de 2025 (6,2%) y también superior a la de diciembre de 2024 (6,1%), el último mes completo del expresidente Joe Biden. El récord más bajo registrado es del 4,8%, alcanzado durante la administración de Biden en abril de 2023. Trump no explicó de dónde obtuvo esa estadística, y la Casa Blanca no respondió a las solicitudes de aclaración de CNN.

Además, la afirmación de una caída enorme en el desempleo afroamericano no se sostiene al analizar los datos mensuales: la reducción de 0,7 puntos porcentuales entre abril y mayo de 2026 (de 7,3% a 6,6%) no es una disminución récord, ya que bajo Biden hubo una caída de 0,9 puntos entre marzo y abril de 2024. Los economistas recomiendan observar tendencias de varios meses en lugar de cambios mensuales volátiles.

El evento en Wisconsin también incluyó otras afirmaciones falsas de Trump, como supuestas estadísticas sobre inmigración y comercio que han sido desacreditadas repetidamente. La tendencia histórica muestra que la tasa de desempleo de la población negra ha sido persistentemente más alta que la de otros grupos raciales, sin importar el partido en el poder. En mayo de 2026, la tasa nacional general de desempleo fue del 4,3%, muy por debajo del 6,6% afroamericano.

Trump, quien ha hecho de la economía un pilar de su campaña, continúa usando cifras engañosas que no se reflejan en los datos oficiales del Departamento de Trabajo. Este patrón de declaraciones falsas ha sido documentado por verificadores de hechos, pero el presidente sigue recurriendo a ellas en sus discursos





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