Trump Advierte a Irán sobre Tasas en el Estrecho de Ormuz y Critica al Wall Street Journal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige a Irán que cese cualquier intento de cobrar tasas a los petroleros en el estratégico estrecho de Ormuz y critica al Wall Street Journal por su cobertura de la situación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha lanzado una severa advertencia a Irán este jueves, instándole a abandonar inmediatamente cualquier intento de cobrar tasas a los petroleros que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz.

Esta declaración surge tras la recepción de supuestas 'informaciones' no confirmadas sobre la imposición de tarifas a las embarcaciones que atraviesan esta crucial vía marítima, un punto de estrangulamiento vital que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán. En un mensaje publicado en su plataforma de redes sociales, Trump fue contundente: 'Hay informaciones que indican que Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz. Más les vale que no lo estén haciendo y, si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo'.\Posteriormente, Trump ha criticado duramente la gestión iraní del paso de petróleo por el estrecho, calificándola de 'muy deficiente' y señalando que no se ajusta a lo acordado. El estrecho de Ormuz es un corredor marítimo de importancia global, por el que transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. Su relevancia estratégica lo convierte en un punto sensible para el comercio internacional. Irán había mantenido bloqueado el paso en represalia por una ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero contra Teherán. Sin embargo, tras una tregua de dos semanas acordada con Washington, la República Islámica anunció que permitiría el paso 'seguro', aunque controlado, a través del estrecho, marcando un cambio temporal en la situación.\Además de la advertencia sobre las tasas, Trump también aprovechó la ocasión para criticar al diario Wall Street Journal, luego de que este medio calificara de 'prematura' su proclamación de 'victoria' en relación a Irán. Dirigiéndose al periódico como 'uno de los consejos editoriales peores y más inexactos del mundo', Trump aseguró que, gracias a él, Irán no poseerá armas nucleares y predijo que el flujo de petróleo se restablecerá 'muy pronto', con o sin la colaboración de Teherán. 'The Wall Street Journal, como de costumbre, acabará tragándose sus propias palabras. Siempre se apresuran a criticar, pero nunca a admitir cuando se equivocan, lo cual ocurre la mayor parte del tiempo', concluyó el mandatario republicano, demostrando una vez más su marcada postura frente a Irán y la prensa crítica





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