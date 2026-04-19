Trump advierte a Irán con destrucción de infraestructura si no acepta acuerdo

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con destruir la infraestructura de Irán si no acepta un nuevo acuerdo, calificando un incidente en el Estrecho de Ormuz como una violación del alto el fuego. Negociadores estadounidenses se dirigen a Pakistán para conversaciones.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha emitido fuertes advertencias contra Irán tras un incidente en el Estrecho de Ormuz. Trump denunció lo que calificó como una clara violación del acuerdo de alto el fuego , mencionando específicamente disparos dirigidos hacia un buque francés y un carguero británico.

A través de su plataforma Truth Social, Trump declaró que sus representantes se dirigirán a Islamabad, Pakistán, para iniciar negociaciones. Señaló que Estados Unidos está presentando a Teherán una propuesta de acuerdo considerada muy justa y razonable, y expresó la esperanza de que sea aceptada. De lo contrario, advirtió con severas consecuencias, afirmando que Estados Unidos procedería a destruir cada planta de energía y puente en Irán, declarando: ¡Se acabó lo de ser el chico bueno!

Trump enfatizó la rapidez y facilidad con la que, según él, estas acciones podrían ejecutarse, y consideró que sería un honor llevar a cabo lo que otros presidentes debieron haber hecho contra Irán en los últimos 47 años, calificando la necesidad de poner fin a la 'máquina asesina de Irán'.

Además, Trump expresó sorpresa por el anuncio de Irán sobre la interrupción del paso por el Estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte de petróleo y mercancías, y un punto focal de tensiones durante el periodo de tregua. Argumentó que el bloqueo naval estadounidense ya había cerrado efectivamente el estrecho, sugiriendo que Irán, sin saberlo, estaba contribuyendo a la situación y perdiendo 500 millones de dólares diarios, mientras que Estados Unidos no sufría pérdidas e incluso se beneficiaba de barcos que se dirigían a sus costas para ser cargados.

Trump interpretó esto como un intento de la Guardia Revolucionaria de presentarse como 'tipos duros'.

La tensión coincide con la reanudación de conversaciones entre Washington y Teherán en Islamabad. Las autoridades paquistaníes han implementado medidas de seguridad en la capital, incluyendo el cierre de arterias principales, la suspensión del transporte público y desalojos en hoteles de lujo, preparándose para esta segunda ronda de diálogos, tras un primer encuentro infructuoso.

Este acercamiento diplomático se produce a solo tres días de la expiración del alto el fuego técnico entre ambos países el 22 de abril.

Trump reiteró su confianza en la posición negociadora de Estados Unidos, afirmando que Irán carece de poder para presionar a su gobierno y calificando las discusiones en curso como 'positivas'. Anteriormente, había anticipado la posibilidad de no prorrogar el cese el fuego si no se alcanzaba un acuerdo de paz, y había advertido sobre la posible reanudación de bombardeos sobre objetivos iraníes.

En una entrevista previa, Trump había expresado su expectativa de llegar a un acuerdo con Irán en un plazo de uno o dos días, subrayando la urgencia de la situación y las implicaciones que cada decisión conlleva para la estabilidad regional y las relaciones internacionales





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