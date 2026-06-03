Trump abre la puerta a reunirse con el líder supremo iraní y Alphabet eleva su ampliación de capital

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto la puerta a reunirse con el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, involucrado directamente en las negociaciones de paz. Mientras tanto, la empresa Alphabet, matriz de Google, ha elevado a 84.750 millones de dólares su ampliación de capital para invertir en inteligencia artificial.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , ha abierto la puerta a reunirse con el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí , involucrado directamente en las negociaciones de paz.

Mientras tanto, la empresa Alphabet, matriz de Google, ha elevado a 84.750 millones de dólares su ampliación de capital para invertir en inteligencia artificial. La operación incluye ofertas públicas de acciones A y C, colocaciones en el mercado y una inyección de 10.000 millones de dólares de Berkshire Hathaway. La oferta de acciones ordinarias y depositarias aumentó respecto al plan inicial, con cierres previstos para junio de 2026.

Los fondos se destinarán a fines corporativos generales y a ampliar la infraestructura de IA y la capacidad de procesamiento global de Alphabet





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