Trump abandona algunas de sus exigencias maximalistas en las conversaciones de paz con Irán

La administración de Trump ha abandonado algunas de sus exigencias maximalistas iniciales en las conversaciones de paz con Irán, lo que sugiere que el posible acuerdo sobre la mesa no será el nivel que Trump estableció hace apenas dos meses.

Queda por ver qué resultados, si los hay, se obtienen de las recientes conversaciones de paz sobre la guerra de EE. UU. con Irán, tras el intercambio de disparos entre ambos países el jueves.

El presidente Donald Trump ya había afirmado que un acuerdo era inminente. Y, en cualquier caso, el posible acuerdo sobre la mesa parece ser preliminar.

Sin embargo, lo que parece cada vez está más claro es que Trump no está consiguiendo lo que inicialmente quería de esta guerra. En su aparente afán por poner fin a un conflicto que ha resultado ser más profundo de lo que predijo y que ha hundido sus índices de popularidad a mínimos históricos, Trump parece haber abandonado muchas de sus exigencias maximalistas iniciales





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