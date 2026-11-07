Truman y Vandenberg: la lección bipartidista que enfrenta Trump tras las elecciones intermedias

Tras una derrota en las elecciones intermedias, Donald Trump enfrenta una situación comparable a la de Harry Truman en 1946. El análisis examina si podrá encontrar a su propio Vandenberg.

El Partido Demócrata del presidente Harry S. Truman sufrió una aplastante derrota en las elecciones intermedias de 1946, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Los republicanos ganaron 55 escaños en la Cámara de Representantes y 12 en el Senado, y tomaron el control de ambas cámaras por primera vez en 16 años.

La presidencia de Truman parecía acabada en plena Guerra Fría, con una Unión Soviética en ascenso y una Europa devastada. El senador J. William Fulbright, de Arkansas, también demócrata, sugirió que Truman nombrara a un secretario de Estado republicano y renunciara, cediendo la presidencia en virtud de la ley de sucesión vigente en ese momento.

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Cómo Truman y Vandenberg construyeron una alianza bipartidista

Truman recurrió al senador Arthur Vandenberg, un antiguo aislacionista de Michigan que había pasado a presidir la Comisión de Relaciones Exteriores en el nuevo Congreso. Ambos políticos encontraron una vía de cooperación pese a sus diferencias.

La colaboración de Truman y Vandenberg ayudó a forjar la Doctrina Truman, el Plan Marshall y, finalmente, el Tratado del Atlántico Norte, que dio lugar a la OTAN. Juntos construyeron una estrategia que contuvo la expansión soviética y sentó las bases para ganar la Guerra Fría décadas más tarde.

El principio rector de Vandenberg era que la política partidista debía detenerse 'en la orilla del agua', es decir, al llegar a las fronteras nacionales. Esa idea permitió que la política exterior quedara al margen de la competencia electoral interna.

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Los dos hombres siguieron enfrentándose en público. Truman hizo campaña contra el Congreso republicano, al que acusó de 'no hacer nada', mientras Vandenberg seguía siendo un republicano con aspiraciones presidenciales.

Aun así, Truman y Vandenberg coincidieron en los desafíos a los que se enfrentaba Estados Unidos y encontraron la manera de colaborar en los asuntos que más importaban al país.

Divisiones partidistas frente a la urgencia exterior

La colaboración entre Truman y Vandenberg se sostuvo pese a la rivalidad política, porque ambos aceptaron responsabilidades que iban más allá de derrotar al partido contrario. Así lo expone el análisis publicado por CNN.

Ochenta años después, un acuerdo de ese tipo parece casi inimaginable en Washington. El texto contrasta aquel episodio con la situación actual de Donald Trump, que enfrenta una derrota en las elecciones intermedias que entregó ambas cámaras del Congreso a la oposición.

La pregunta que plantea el análisis es si Trump podrá encontrar a su propio Vandenberg. El autor considera que es de esperar que así sea, aunque no detalla ningún acuerdo concreto con dirigentes de la oposición.

Según la misma columna, los adversarios de Estados Unidos observan las divisiones internas de Washington. Vladimir Putin, presidente de Rusia, podría preguntarse por qué hacer concesiones si Estados Unidos está dividido y su apoyo a Ucrania podría derrumbarse primero.

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Xi Jinping, presidente de China, considera que Estados Unidos está desgarrado por las divisiones y en un declive terminal. Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, aunque nunca se le ha visto en público, afirmó que 'el colapso de Estados Unidos se ha acelerado' tras las elecciones intermedias.

Precio de la incertidumbre para la industria estadounidense

El análisis describe como 'precio de la incertidumbre' el coste de la falta de garantías en la política de Washington. La industria de armamento de Estados Unidos es el ejemplo más claro, según el texto.

Si un fabricante estadounidense recibe la petición de ampliar su producción de armamento, se pregunta por qué construir una fábrica sin tener la certeza de que Washington comprará lo que allí se produzca. Los adversarios aprovechan su ventaja, los aliados se cubren las espaldas y la industria estadounidense se muestra reticente.

El artículo sostiene que varias amenazas perdurarán más allá de la presidencia de Trump. Entre ellas figuran la carrera tecnológica con China en torno a la inteligencia artificial, el riesgo de una guerra de mayor envergadura en Europa y la situación con Irán, sin una salida fácil a la vista.

La invasión rusa de Ucrania se acerca a cumplir cinco años. Un ataque ruso contra un complejo residencial en marzo de 2025 causó la muerte de 11 personas y dejó 47 heridos en Dobropillia, Ucrania.

Cada una de estas amenazas exige decisiones que podrían tardar años o décadas en dar frutos. Según el análisis, cada una se vuelve más difícil cuando Washington no puede mantener una política el tiempo suficiente para que funcione.