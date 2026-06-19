Triunfo Colectivo en las Hogueras de Alicante: Salida a Hombros para Tres Novilleros

Mario Vilau, Olga Casado y Javier Cuartero conquistan la Puerta Grande en Alicante gracias a la extraordinaria nobleza de los novillos de la ganadería Talavante.

La plaza de toros de Alicante se convirtió en el escenario de una jornada inolvidable durante la apertura de las festividades de las Hogueras. En un evento marcado por la emoción y la entrega, tres novilleros lograron la hazaña de salir a hombros, un reconocimiento que no habría sido posible sin la calidad excepcional de los novillos proporcionados por la ganadería de Alejandro Talavante.

A pesar de que los animales presentaban una presencia física modesta, su bravura y nobleza fueron el motor que impulsó la tarde. La afición alicantina fue testigo de cómo el juego de los ejemplares superaba cualquier defecto estético, permitiendo que los toreros pudieran desarrollar su arte con confianza y valentía en un ruedo que siempre demanda la máxima entrega. Uno de los momentos más significativos de la tarde fue la reaparición de Mario Vilau.

Tras haber sufrido una cornada de gravedad en San Isidro que lo mantuvo alejado de los ruedos durante un mes entero, el catalán regresó con una determinación inquebrantable. Desde que puso un pie en la arena, Vilau mostró una actitud combativa, encadenando lances de rodillas que despertaron la admiración del público. Aunque la faena comenzó con cierta dificultad en el tercio de varas, requiriendo múltiples capotazos para asentar al novillo, el torero supo aprovechar la nobleza del animal.

Con una entrega absoluta y una condición noble, Vilau logró conectar con el toro, culminando su actuación con una estocada certera que le aseguró el trofeo y el camino hacia la puerta grande. Por su parte, Olga Casado aportó una elegancia y una variedad técnica que cautivaron a los asistentes. Su labor con el capote y la muleta estuvo llena de matices, destacando especialmente sus naturales y rodillazos, que fueron ejecutados con un dibujo impecable.

A pesar de un incidente que dejó su traje manchado de sangre debido a una espaldina, Casado no permitió que el susto afectara su concentración. Su serenidad y temple fueron evidentes, especialmente en el epílogo de su faena, donde una templada poncina provocó que la plaza se pusiera en pie.

Los gritos de apoyo a la mujer en el toreo resonaron en todo el recinto, celebrando una actuación equilibrada que terminó con un doble galardón gracias a una ejecución fulminante con el acero. Finalmente, la tarde alcanzó su clímax con la actuación de Javier Cuartero, quien toreó con una energía desbordante y una velocidad que rozaba la precipitación.

Frente a un novillo de repetición incansable, Cuartero llevó el toreo hasta los límites, llegando incluso a forzar una petición de indulto que, aunque no fue concedida por el presidente, reflejó la intensidad de su labor. A pesar de algunos fallos en la estocada, el ambiente festivo y la generosidad del presidente le permitieron obtener dos orejas.

El cierre de la jornada fue un triunfo colectivo: Mario Vilau, Olga Casado y Javier Cuartero, junto al mayoral de la ganadería Talavante, salieron a hombros, sellando una tarde donde la pasión taurina y la calidad del ganado se unieron para regalar un espectáculo memorable a la ciudad de Alicante





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