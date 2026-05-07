Tristán Barroso, torero de confirmación, probaba su vestido en Las Ventas

Tristán Barroso, un torero de confirmación, probaba su vestido en Las Ventas durante la feria taurina. El vestido era precioso y muy cuajado en oro, con un bordado que trajo de Perú.

Jean Cau dijo que 'amar los toros es cada tarde, a eso de las cinco, creer en los Reyes Magos e ir a su encuentro'.

Eso será para los aficionados que poblarán cada día los tendidos de Las Ventas durante toda la feria. Y con la misma ilusión que un niño abre los Sabios de Oriente, probaba Tristán Barroso el vestido de su confirmación.

'Es precioso', le decía a Santos nada más verlo. Ahí se lo tenía preparado el sastre, para que lo viera nada más entrar. Lo miraba, lo tocaba... Y llegó el momento de probárselo.

Como un guante le estaba.

'No pesa nada', decía, mientras se doblaba con un toro imaginario. 'Me encanta. Siempre que vengo digo que es el vestido que más me gusta, pero es que es así', le decía de broma el modisto. Dos amigos que también le acompañaban comentaban que va a gustar el vestido en Madrid.

'Es un color nuevo, y el bordado es muy José Tomás', explicaba Santos





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