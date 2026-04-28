Trinidad Jiménez abandona Telefónica tras una década al frente de Asuntos Públicos

La exministra socialista Trinidad Jiménez dejará su puesto como directora de estrategia global de Asuntos Públicos de Telefónica en las próximas semanas, aunque continuará vinculada a la empresa como asesora. Su trayectoria política e institucional es extensa, habiendo sido ministra de Sanidad y Asuntos Exteriores durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La trayectoria profesional de Trinidad Jiménez experimenta un nuevo capítulo con su próxima salida de Telefónica , la principal compañía de telecomunicaciones en España, liderada por Marc Murtra.

Esta decisión, que se materializará en las próximas semanas, marca el fin de una etapa de más de una década dedicada a la estrategia y las relaciones institucionales dentro de la empresa. Jiménez, hasta el momento, ocupaba el puesto de directora de estrategia global de Asuntos Públicos, un rol de gran relevancia en la configuración de la imagen y la defensa de los intereses de Telefónica ante las administraciones públicas y la sociedad en general.

Sin embargo, su vinculación con la compañía no se interrumpirá por completo. Tras dejar su cargo ejecutivo, continuará colaborando con Telefónica como asesora en el área de Asuntos Corporativos, lo que permitirá mantener una relación profesional, aunque en un nuevo formato y con responsabilidades distintas. Esta transición refleja la valoración que Telefónica tiene de la experiencia y el conocimiento de Jiménez, así como su deseo de seguir contando con su perspectiva estratégica en un contexto en constante evolución.

La carrera de Trinidad Jiménez es un claro ejemplo de compromiso con el servicio público y la gestión política. Su paso por la administración pública abarca diferentes etapas y responsabilidades, consolidando una sólida experiencia tanto en el ámbito parlamentario como en el ejecutivo. Antes de su incorporación a Telefónica en 2016, Jiménez ocupó cargos de gran relevancia en los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre 2009 y 2010, fue ministra de Sanidad y Política Social, un periodo marcado por la gestión de la crisis económica y la implementación de políticas para proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos. Posteriormente, entre 2010 y 2011, asumió la cartera de Asuntos Exteriores y de Cooperación, desempeñando un papel clave en la representación de España en el ámbito internacional y en la promoción de la cooperación al desarrollo.

Además de sus responsabilidades como ministra, Jiménez también ha sido secretaria de Estado para Iberoamérica, contribuyendo a fortalecer las relaciones de España con los países de América Latina. Su trayectoria parlamentaria como diputada en el Congreso de los Diputados le proporcionó una valiosa experiencia en la elaboración de leyes y en el debate político. La influencia de Trinidad Jiménez se extiende más allá de sus cargos oficiales.

Su apoyo político fue fundamental para el ascenso de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Durante su etapa en el Ayuntamiento de Madrid, Jiménez, como portavoz socialista y figura destacada, desempeñó un papel crucial en la inclusión de Sánchez en la lista del PSOE para las elecciones municipales de 2004. Esta decisión estratégica permitió a Sánchez entrar en la política institucional como concejal, sentando las bases para su posterior carrera política.

La salida de Jiménez de Telefónica, noticia adelantada por Economía Digital, se produce en un momento en que la compañía se enfrenta a importantes desafíos y oportunidades en el sector de las telecomunicaciones. La transformación digital, la competencia creciente y la necesidad de adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores son algunos de los retos que Telefónica debe afrontar en los próximos años.

En este contexto, la experiencia de Jiménez en la gestión de las relaciones institucionales y la defensa de los intereses de la empresa será especialmente valiosa para Telefónica, incluso en su nuevo rol como asesora. Su conocimiento profundo del funcionamiento de la administración pública y su capacidad para establecer relaciones de confianza con los diferentes actores políticos y sociales serán activos importantes para la compañía.

La transición de Jiménez representa un cambio significativo en la estructura organizativa de Telefónica, pero también una oportunidad para fortalecer su estrategia institucional y consolidar su posición como líder en el sector de las telecomunicaciones





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