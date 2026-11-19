Artur Mas detalla las conversaciones clasificadas con el Gobierno de Pedro Sánchez celebradas en Suiza. El expresidente explica las condiciones previas de neutralidad y la estrategia para el reconocimiento de Cataluña.

Artur Mas, expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, ha desvelado por primera vez los detalles de las conversaciones secretas mantenidas con el Gobierno de Pedro Sánchez para alcanzar el acuerdo de investidura de noviembre de 2023. Desde su residencia en Waterloo, el líder independentista ha explicados las condiciones preliminares, la búsqueda de un espacio neutral en Suiza y la estrategia política que permitió superar la desconfianza inicial entre ambas partes.

Diagnóstico del conflicto en lugar de lista de la compra

El expresidente catalán afirma que el PSOE fue quien se acercó inicialmente a su grupo parlamentario, una dinámica que Mas interpretó como una muestra de la ambición política del Gobierno socialista. Mas declaró que desde el primer momento dejaron claro su escepticismo hacia las intenciones del Ejecutivo, pero decidieron aprovechar esa necesidad de votos para plantear una solución al conflicto histórico entre Cataluña y el Estado español, en lugar de limitar el diálogo a competencias específicas.

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La negociación se estructuró en torno a dos ejes fundamentales. En primer lugar, se abordaron aspectos coyunturales como la financiación, los decretos invasivos y los servicios públicos. En segundo lugar, y más importante, se plantearon las bases del conflicto: soberanía, reconocimiento internacional y la lengua catalana. Mas subraya que era necesario realizar un diagnóstico honesto de la situación antes de ofrecer soluciones inmediatas.

Los indépendantistas presentaron dos demandas principales que consideraban imprescindibles para iniciar cualquier diálogo serio. La primera era la normalización de competencias y la resolución del déficit estructural. La segunda era un cambio cultural y conceptual que reconociera la naturaleza política del conflicto. Mas señala que el Gobierno español debía pasar de una visión meramente administrativa a una comprensión profunda de las raíces del independentismo catalán.

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Búsqueda de neutralidad en Suiza y mediación internacional

Una de las condiciones exigidas por Mas y Junts para garantizar la seriedad del proceso fue la elección de un espacio neutral para las reuniones. Aunque el expresidente sugirió inicialmente Bélgica, el Gobierno socialista optó por Suiza como territorio de diálogo. Esta decisión buscaba evitar cualquier percepción de parcialidad o presión política directa desde Madrid durante las discusiones clasificadas.

Además de la ubicación geográfica, se requirió la presencia de una tercera parte independiente que pudiera actuar como garante y testigo de los avances. Mas explica que esta figura era esencial para monitorizar periódicamente si se cumplían los compromisos adquiridos. La ausencia de esta garantía hubiera generado una desconfianza total, dado el contexto de persecución judicial que sufrían los líderes independentistas.

La amenaza de prisión, extradición o la sensación de tener una mano atada a la espalda era un obstáculo insuperable para el diálogo. Mas afirma que era imperativo descriminalizar al movimiento democrático del independentismo para crear unas condiciones de igualdad mínima. Sin este paso previo, cualquier negociación hubiera carecido de legitimidad y posibilidades de éxito real para ambas partes.

Estrategia política y satisfacción con el resultado obtenido

Artur Mas recalca que el objetivo no era simplemente stabilizar un gobierno, sino conseguir que el PSOE hablara de un conflicto histórico. Los independentistas no confiaban en las promesas del Ejecutivo y exigían un espacio neutral antes de avanzar. Mas asegura que aprovecharon la necesidad de votos del PSOE para intentar lograr objetivos que otros habían considerado imposibles, manteniendo una actitud de calma espiritual y desconfianza calculada.

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El líder de Junts se muestra satisfecho con el resultado de la negociación, considerándola una victoria consumada contra el Estado español. Mas afirma haberse aprovechado del apego al poder del PSOE sin límites, solicitando demandas que el Gobierno socialista aceptó en su mayoría. Esta dinámica permitió a los independentistas situarse en una posición de fuerza durante las conversaciones y garantizar que sus exigencias fueran tenidas en cuenta.

Aunque las maletas aún están por hacer, Mas asegura que no tiene prisa por regresar a Cataluña. El expresidente contempla su vuelta para diciembre, en una fecha aún por definir, y rechaza volver durante la campaña electoral. Mas considera que su victoria política sobre el Estado español se ha completado con creces, gracias a la estrategia implementada y a las condiciones impuestas por Junts en el acuerdo de investidura.