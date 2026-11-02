Tribunales rechazan pedido de Trump para bloquear 20.000 boletas electorales en California

El noveno circuito federal denegó la solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU. para apartar 20.000 papeletas en California, marcando un revés para el gobierno de Trump antes de las elecciones.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y los tribunales inferiores han denegado conjuntamente la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para apartar 20.000 boletas electorales en California. Esta resolución llega a menos de un día de los comicios, representando un nuevo revés jurídico para el Gobierno de Donald Trump, quien intentó utilizar la vía judicial para bloquear el conteo de votos basándose en afirmaciones de falta de ciudadanía por parte de los emitentes.

Los jueces del noveno circuito fundamentaron su decisión en la cláusula constitucional que otorga a los estados la autoridad exclusiva sobre los procedimientos electorales. En su fallo emitido el viernes pasado, el tribunal indicó que si el Gobierno federal considera necesarios cambios en los procesos de voto por correo, debería presentar dichas sugerencias ante el Congreso, no ante los tribunales, enfatizando la separación de poderes y la jurisdicción estatal en materia electoral.

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Argumentos del Departamento de Justicia

La demanda fue presentada por el Departamento de Justicia el 15 de octubre, tras identificar, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional, a más de 20.000 personas que las autoridades federales consideraban inadecuadas para votar por no ser ciudadanas estadounidenses. La administración de Trump solicitó que las autoridades electorales apartaran estas papeletas y verificaran la ciudadanía de los remitentes antes de contabilizarlas en el escrutinio final.

No obstante, el juez David Carter, del Distrito Central de California, ya había desestimado la solicitud inicial al considerar que el intento del Departamento de Justicia de organizar sus propios comicios en el estado pondría en riesgo el derecho fundamental al voto. Carter advirtió que la medida podría privar de este derecho a miles de electores sobre la base de acusaciones inciertas y datos que podrían contener errores significativos.

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Posición del gobernador Newsom

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha advertido firmemente que cualquier persona que interfiera en el proceso electoral del estado o manipule boletas será procesada por un delito grave estatal. Newsom especificó que dicha acusación implica una pena de cárcel y que el infractor no podrá recibir un indulto del presidente Trump, destacando la independencia legal de California frente a las presiones federales.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Newsom afirmó ser claro y directo con cualquiera que esté pensando en ayudar a la campaña de Trump: si interfieren, serán procesados por un delito grave y tendrán que rendir cuentas ante la Justicia estatal. El mandatario ha hecho hincapié en que recientemente promulgó una serie de leyes que otorgan a los fiscales estatales nuevas herramientas para garantizar que las personas que interfieran con las elecciones, incluso si actúan en nombre del gobierno federal, sean castigadas.

Impacto y consecuencias inmediatas

La separación de las boletas electorales de los sobres con los datos de los electores durante el procesamiento podría generar retrasos e incertidumbre en el recuento oficial. Esta tensión entre California y la Casa Blanca ha aumentado a medida que se acercan las elecciones, con Newsom anunciando que desplegará abogados especializados en legislación electoral y observadores en todo el estado para vigilar el proceso y defender la integridad de los comicios contra posibles interferencias.

Newsom acusó a Trump de usar como pretexto una mentira sobre la existencia de fraude electoral generalizado en California. Según el gobernador, la administración presidencial lleva meses preparando el terreno para desacreditar el proceso y socavar la democracia si no obtiene el resultado que desea en la carrera electoral. Esta confrontación legal y política marca uno de los momentos de mayor tensión institucional en el estado más poblado de EE.UU.