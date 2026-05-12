Tribunal Supremo rechaza la conversión automática de contratos temporales en fijos para empleados públicos interinos

El Alto Tribunal establece restricciones severas para la estabilización de empleados públicos interinos, limitando la conversión a casos excepcionales donde el trabajador haya superado un proceso selectivo público, alineándose con el TJUE pero manteniendo la exigencia de indemnizaciones más altas.

El Tribunal Supremo ha desestimado las pretensiones de miles de empleados públicos interinos que han acumulado años de contratos temporales en la Administración. A diferencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE ) que exhortó a incrementar las indemnizaciones para los interinos víctimas de temporalidad prolongada y rechazó soluciones nacionales como la figura del indefinido no fijo o las convocatorias extraordinarias de estabilización, el Alto Tribunal español mantiene que la conversión automática de estos contratos en fijos no es viable, incluso en casos de abuso manifiesto.

Según los magistrados, esta transformaciĆ³n solo sería constitucional si el trabajador hubiera aprobado previamente una oposición, concurso o prueba selectiva pública, pero no consiguiera plaza por falta de vacantes. Así lo detalla la Sala de lo Social en una resolución pendiente de publicación, del 11 de mayo de 2026, en la que respalda el fallo del TJUE de 3 de junio de 2021 (caso Obadal), considerando que la contratación temporal sin superar un proceso selectivo, basado en prinicipios como igualdad, mérito y capacidad, no permite que los trabajadores adquieran estabilidad, pues vulneraría la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público, además de restringir el acceso a otros ciudadanos.

No obstante, en el caso concreto analizado, el Supremo admite una excepción: cuando el trabajador ha superado una prueba selectiva para empleo fijo pero no ha obtenido plaza por exceso de aspirantes cualificados. Si posteriormente incursione en contratos temporales con abuso de la temporalidad, la conversación en fijo no sería ilegal.

Este razonamiento se sustenta en que la persona ya cumplió con los requisitos para acceder a empleo público conforme a las normas de igualdad, mérito y capacidad, y la posterior violación de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, al demostrar una necesidad estructural de personal, justifica la transformación en indefinido. Por lo tanto, al comprobarse que la trabajadora demandante había superado dicho proceso y sufrió una temporalidad abusiva, el Tribunal declara su relación laboral como fija.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el Alto Tribunal señala que las medidas adecuadas para corregir el abuso temporal son el pago de una indemnización ajustada a los criterios del TJUE y el envío del fallo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para posibles sanciones. La Justicia europea ha cuestionado el sistema español de indemnizaciones, al considerar que los 20 días por año trabajado, con un techo de 12 mensualidades, son insuficientes para sancionar el fraude de ley.

Según el fallo del TJUE de abril pasado, este esquema no disuade a la Administración de la mala praxis ni actúa como reparación efectiva, y直到 pone en duda incluso la indemnización máxima por despido improcedente (33 días), al dejar desprotegidos a quienes cesan por jubilación o renuncia antes de finalizarse procesos de selección. Así, el tribunal comunitario exige un cambio para que las indemnizaciones sean personalizadas y proporcionales al daño real sufrido





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