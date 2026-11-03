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Tribunal Supremo rechaza intento de Trump de anular votos en California

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Tribunal Supremo rechaza intento de Trump de anular votos en California
Tribunal Supremo · Administración Trump · California
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El máximo tribunal de EE.UU. desestimó el recurso de la Administración Trump para cancelar 20.000 papeletas electorales en California antes de las elecciones de mitad de legislatura.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimó el lunes el recurso presentado por la Administración Trump para cancelar veinte mil votos por correo en California. Este fallo ocurre apenas veinticuatro horas antes de las decisivas elecciones legislativas de mitad de legislatura. La Corte rechaza así la solicitud del Gobierno federal para excluir a ciudadanos de los resultados electorales.

Detalles del fallo y mecanismos electorales

La Administración Trump había interpuesto este recurso ante el máximo órgano judicial tras ser derrotada en la corte de apelaciones. El tribunal de apelaciones rechazó la medida con un voto de dos frente a uno. La disputa central gira en torno a la validación de papeletas de unas veinte mil personas. El Gobierno federal sospecha que estos individuos carecen de ciudadanía estadounidense válida. La Corte Suprema denegó la "medida cautelar limitada" solicitada por el Departamento de Justicia.

Also readLa Administración Trump solicita al Supremo de EEUU que bloquee temporalmente el conteo de votos por correo en California

Posiciones de las partes y argumentos legales

El Gobierno federal sostiene que los votos no deben contarse hasta verificar el estatus de los votantes. El fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que la lista del Departamento de Justicia es poco fiable. Bonta calificó el recurso de un intento desesperado por socavar las elecciones. Por su parte, Bill Essayli, fiscal federal en Los Ángeles, insistió en que la lista es precisa.

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Impacto real y próximos pasos electorales

La votación en California, un estado con veintitrés millones de electores registrados, comenzó en octubre. Las autoridades locales consideran imposible localizar las papeletas ya procesadas. Un juez federal en Washington ordenó cesar los cambios de última hora por violar la Constitución. Las autoridades electorales advirtieron que separar los votos causaría estragos logísticos graves.

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