Tribunal Supremo rechaza convertir en fijos a trabajadores interinos abusados, propone medidas para combatir el abuso de temporalidad en la Administración

El Tribunal Supremo ha rechazado en su sentencia de mayo la conversión en fijos a los trabajadores interinos que han sufrido abuso de temporalidad en la Administración. Este órgano judicial español considera que únicamente deben adquirirse la condición por haber superado una oposición previa y haber sido encadenados en contratos temporales de duración determinada. En relación a las medidas, el Supremo propone la reclamación de indemnizaciones calculadas conforme a los criterios de la Unión Europea y la investigación de posibles abusos en temporalidad en la Administración.

El Tribunal Supremo (TS) rechaza convertir en fijos a los trabajadores interinos que sufran abuso de temporalidad en la Administración. En una sentencia fechada el pasado 11 de mayo, el Pleno de la Sala Social del TS concluye que los interinos, aunque hayan sufrido abuso de temporalidad en su contratación, no deben adquirir por ello la condición de fijos, debido a vulnerar la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público.

Por otro lado, el Supremo propone varias medidas para combatir el abuso de temporalidad en la contratación por parte de la Administración, como la exigencia de indemnizaciones calculadas conforme a los criterios fijados por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la remisión del testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para iniciar un procedimiento sancionador





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Trabajo Y Empleo Artículo 32 De La Constitución Española Estatuto Básico Del Empleado Público Abuso De Temporalidad En La Administración Medidas Para Combatir El Abuso De Temporalidad

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