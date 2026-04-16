Tribunal Supremo Inicia Procedimiento Ordinario Contra Decreto de Regularización Migratoria; Castilla y León Anuncia Recurso

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica vio desestimada su solicitud de suspensión urgente para el real decreto que facilitará la regularización de medio millón de migrantes. El Tribunal Supremo tramitará el caso por la vía ordinaria. Castilla y León también anuncia su intención de recurrir la normativa.

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha presentado una solicitud de suspensión urgente contra el real decreto que simplifica la regularización de aproximadamente medio millón de migrantes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha emitido una resolución en la que rechaza la medida cautelarísima de suspensión solicitada por la asociación.

En su lugar, el tribunal ha decidido tramitar el incidente a través del procedimiento ordinario, otorgando al Gobierno, representado por la Abogacía del Estado, un plazo de diez días para presentar sus alegaciones. La mencionada asociación fundamentó su recurso contra el real decreto en la referencia explícita a un proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en España, argumentando la existencia de circunstancias de especial urgencia que justificaban la suspensión inmediata. Este caso representa el primer litigio que el Tribunal Supremo aborda en relación con la regularización de inmigrantes, tras la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado. El texto legislativo, que entró en vigor el jueves, permite a partir de esa fecha iniciar el trámite de las solicitudes. El decreto está siendo analizado por varias comunidades autónomas, incluyendo Madrid, Baleares, Aragón, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. En una acción paralela, la Junta de Castilla y León ha anunciado su propósito de impugnar judicialmente el real decreto. El Ejecutivo autonómico, a través de su portavoz Carlos Fernández Carriedo, ha expresado su convicción de que la normativa supone un perjuicio significativo para los intereses de la comunidad y de sus ciudadanos en general. La tramitación de este recurso ordinario permitirá una evaluación más profunda de los argumentos presentados por la asociación y las posibles implicaciones de la medida, antes de que se dicte una resolución definitiva sobre la validez y aplicación del real decreto. La decisión del Tribunal Supremo de no suspender cautelarmente el decreto, pero sí dar curso a un procedimiento ordinario, refleja la complejidad del asunto y la necesidad de un análisis detallado de la normativa y sus posibles consecuencias jurídicas y sociales. La controversia generada por este real decreto subraya las distintas visiones existentes en España respecto a la gestión de la inmigración y los procesos de regularización, así como las competencias y roles de las distintas administraciones públicas en estas materias. La postura de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica se centra en la urgencia y en los posibles efectos de una regularización masiva, mientras que las administraciones que la recurren apuntan a los intereses de sus comunidades y ciudadanos. La Abogacía del Estado, por su parte, deberá defender la legalidad y pertinencia del real decreto ante el Tribunal Supremo. La atención se mantiene en el desarrollo de este proceso judicial, cuyos resultados podrían tener un impacto considerable en la política migratoria del país y en la vida de miles de personas que buscan regularizar su situación en España. La posibilidad de que otras comunidades autónomas se sumen a la impugnación no se descarta, lo que podría ampliar el alcance del debate jurídico y político. El procedimiento ordinario implicará la presentación de alegaciones, la posible práctica de pruebas y, finalmente, una sentencia que determinará el futuro inmediato del real decreto y su aplicación





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