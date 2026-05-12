Tribunal Supremo fija criterio por el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas

El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo ha dictado sentencia y fijado criterio por el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas. En su fallo, el Alto Tribunal ha establecido que únicamente los trabajadores que previamente hayas superado una prueba selectiva para acceder a un empleo indefinido y hayan completado contratos temporales podrán ser declarados como fijos.

El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo ha dictado sentencia y fijado criterio por el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas .

El Tribunal ha establecido que sólo deben adquir... El Supremo entiende que si una persona ha superado una prueba selectiva y no ha obtenido plaza, pero posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad, procede convertir ese contrato en uno fijo. Este criterio determina que los trabajadores que han sido víctimas de abuso en la temporalidad podrán ser declarados como fijos en función de haber superado una prueba selectiva y haber completado contratos temporales.

Este fallo del Supremo pone fin a las esperanzas de miles de trabajadores contratados durante años de manera temporal por las administraciones públicas, que esperaban que su relación laboral se declarase fija sin haber pasado por una prueba selectiva previa





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