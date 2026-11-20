El Alto Tribunal decide suspender el derecho al sufragio a 163.355 nacionalizados por presionar las listas electorales para las elecciones del 29 de noviembre ante recursos de Vox.

El Tribunal Supremo ha dictado una resolución definitiva que impide el ejercicio del derecho al sufragio a 163.355 personas nacionalizadas españolas para las elecciones generales programadas para el próximo 29 de noviembre. Esta decisión judicial confirma y amplía la exclusión de votantes tras accede a las peticiones formuladas por los partidos políticos de la extrema derecha Vox e Iustitia Europa.

La resolución del Alto Tribunal suspende el derecho al voto incluso a ciudadanos que residen de manera habitual en España y que ya figuran inscritos en el Censo de Electores Residentes. Hasta este momento, la Administración y la Justicia no habían aplicado medidas restrictivas de tal magnitud sobre este censo específico, lo que convierte a esta sentencia en un precedente jurídico relevante para el marco electoral vigente.

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Mecanismo de exclusión y cifras oficiales

El fundamento de la decisión judicial radica en la sospecha de que las solicitudes de nacionalización fueron tramitadas exclusivamente para obtener el derecho al voto y no para establecer una residencia efectiva o una integración real en la sociedad española. El Alto Tribunal considera que estas acciones constituyen una manipulación del ordenamiento jurídico que altera la composición del cuerpo electoral.

La cifra final de 163.355 afectaciones se determina trasapelación contra una resolución previa que había reducido el número de personas excluidas a 113.326. Esta reducción anterior se había basado en un informe técnico elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el cual había intentado filtrar a aquellos casos donde existía un vínculo más sólido con el país. Sin embargo, el Supremo ha rechazado dicha matición y ha impuesto la cifra total propuesta por los recurrentes.

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Posturas políticas y reacciones institucionales

Desde las formaciones políticas de la izquierda y el centro, como el PSOE, se defiende la legitimidad del procedimiento judicial y la aplicación estricta de la ley para garantizar la integridad del proceso electoral. Estas formaciones argumentan que el Estado de Derecho debe prevalecer sobre consideraciones de participación ciudadal masiva cuando existen indicios de fraude procesal.

En la otra esquina del espectro político, la candidata Ada Colau, representante del Frente Amplio, ha interpretado esta resolución como un ataque directo a la democracia y a los derechos de los inmigrantes. Colau ha criticado la actitud serena del presidente del Gobierno ante la decisión, calificándola como una "bajada de brazos" ante la presión de la extrema derecha y una renuncia a defender los derechos civiles básicos.

La disputa política se intensifica en un contexto donde la agenda informativa está dominada por las valoraciones post-debate y las críticas cruzadas entre las principales fuerzas. Mientras el debate entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Ada Colau marca las portadas, este fallo judicial añade una capa de complejidad legal a la campaña electoral que definirá la composición de las Cortes.

Impacto en el calendario electoral y consecuencias

El efecto inmediato de esta resolución es la limpieza definitiva de las listas electorales antes de la jornada de votación del 29 de noviembre. La exclusión de más de 163 mil personas altera significativamente la demografía de los censos en varias comunidades autónomas, lo que podría influir en los resultados de las circunscripciones electorales más afectadas.

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Los afectados por esta decisión tienen agotada la vía judicial ordinaria en esta instancia, por lo que la lista definitiva de votantes se cerrará en los próximos días. La Administración Electoral tendrá que proceder a la actualización inmediata de los padrones, lo que implica una logística intensiva para garantizar que solo los ciudadanos con derecho pleno puedan ejercer su sufragio.

Este evento judicial no es aislado y forma parte de un contexto más amplio de tensión sobre la identidad nacional y la política migratoria en España. La resolución del Supremo sobre el voto de los nacionalizados se enmarca en una serie de disputas legales recientes, como la recurrencia del Ministerio de Justicia para ocultar actas de la exhumación de Franco o el informe que documenta 61 casos de uso excesivo de fuerza policial el 11 de noviembre.

La polarización política visible en la sociedad española, evidenciada por el impacto de figuras tecnológicas como Elon Musk o Mark Zuckerberg en las preferencias electorales y las alarmas generadas por la nueva Ley de Suelo madrileña, se ve reforzada por este fallo. El debate sobre quién es realmente un ciudadano con derecho a voto se ha convertido en una batalla central para el futuro político del país.