Tribunal Supremo admite recursos de casación contra anulación de la concesión minera Goyo

El Supremo admite los recursos de Geoalcali y de los gobiernos de Navarra, Aragón y España contra la sentencia del TSJN que anuló la concesión Goyo, abriendo una revisión completa del procedimiento administrativo y reforzando la seguridad jurídica del proyecto Mina Muga, estratégico para la autonomía de materias primas en Europa.

El Tribunal Supremo ha aceptado a trámite los recursos de casación interpuestos por el Gobierno de España, los gobiernos de Navarra y Aragón y por la empresa minera Geoalcali contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que anuló la concesión minera Goyo.

Según ha comunicado la compañía, esta resolución abre una revisión judicial integral del procedimiento administrativo que dio origen a la concesión y supone un avance significativo para garantizar la seguridad jurídica de los proyectos industriales y mineros que se desarrollan en varias comunidades autónomas. La sentencia del TSJN, dictada en septiembre de 2024, había declarado nula la concesión porque, a juicio del tribunal, el proceso debía haberse gestionado mediante una única autorización y no a través del fraccionamiento en tres licencias coordinadas que se otorgaron en 2021 (Goyo, Muga y Fronterizo).

La Corte Suprema, al admitir los recursos, reconoce la existencia de cuestiones de derecho relevantes, especialmente en lo relativo al alcance competencial de las administraciones autonómicas y a la legitimación de organizaciones medioambientales para impugnar actos administrativos ajenos al ámbito estrictamente ambiental. Geoalcali ha subrayado que la decisión del Supremo no pone en duda la viabilidad técnica del proyecto Mina Muga, ni los estudios ambientales que lo avalan, ni ninguno de los permisos técnicos y medioambientales ya concedidos, incluida la Declaración de Impacto Ambiental favorable única.

La compañía recuerda que el proyecto cuenta con todas las autorizaciones necesarias para su puesta en marcha y que, según las estadísticas judiciales, sólo una minoría de los recursos contencioso‑administrativos son admitidos, lo que evidencia la relevancia de los argumentos planteados. Además, la empresa ha defendido que su actuación ha seguido el criterio de la Abogacía del Estado, que consideró adecuada la tramitación a través de tres concesiones coordinadas, respetando tanto la competencia autonómica como la dimensión suprarregional del proyecto, pese a la mayor complejidad que ello implicó.

El director ejecutivo de Geoalcali, Carles Alemán, ha calificado la admisión de los recursos como un paso crucial para un proyecto que lleva más de quince años de tramitación rigurosa. Alemán ha señalado que Mina Muga ha cumplido escrupulosamente con todos los requisitos técnicos, medioambientales y administrativos exigidos por las distintas administraciones y que la revisión del Supremo refuerza la solidez de un proyecto estratégico tanto para España como para Europa.

El proyecto contempla la creación de alrededor de 800 puestos de trabajo directos y hasta 7.000 empleos directos e indirectos, además de generar más de 1.200 millones de euros en ingresos fiscales durante su vida útil. Geoalcali ha reiterado su compromiso de seguir trabajando coordinadamente con las administraciones de Navarra, Aragón y el Gobierno central para avanzar en el desarrollo de Mina Muga y mantendrá informados a los ciudadanos sobre la evolución del procedimiento judicial





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