Tribunal Superior acepta petición del Estado por conexión con la expropiación y recuerda a la promotora que tiene la 'obligación de remover los obstáculos' para ejecutar sus sentencias

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aceptado la petición del Estado para personarse en el procedimiento de ejecución de la sentencia que obliga desde 2021 a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería). La promotora Azata del Sol levantó un hotel de 21 plantas y más de 400 habitaciones en la playa de El Algarrobico, en pleno parque natural de Cabo de Gata y en zona de dominio público marítimo terrestre. En febrero de 2006, un juez paralizó cautelarmente la obra, pendiente de una resolución definitiva de los tribunales durante diez años, y de la ejecución de las sentencias que declaran su ilegalidad desde hace ya una década.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aceptado la petición del Estado para personarse en el procedimiento de ejecución de la sentencia que obliga desde 2021 a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico en Carboneras ( Almería ).

La promotora Azata del Sol levantó un hotel de 21 plantas y más de 400 habitaciones en la playa de El Algarrobico, en pleno parque natural de Cabo de Gata y en zona de dominio público marítimo terrestre. En febrero de 2006, un juez paralizó cautelarmente la obra, pendiente de una resolución definitiva de los tribunales durante diez años, y de la ejecución de las sentencias que declaran su ilegalidad desde hace ya una década





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