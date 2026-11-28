El TIDM desestima la solicitud de suspensión de perforaciones en el yacimiento Sea Lion. El fallo da paso a la explotación del Reino Unido en 2027.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado la solicitud presentada por la República Argentina para bloquear temporalmente las operaciones de perforación petrolera autorizadas por el gobierno del Reino Unido frente a las costas de las islas Malvinas. Este fallo representa un nuevo revés jurídico significativo para la reivindicación de soberanía que Argentina mantiene sobre este archipiélago en el Atlántico Sur.

Fallo del TIDM y detalles del yacimiento Sea Lion

La corte con sede en Hamburgo emitió un veredicto definitivo con 18 votos a favor y 3 en contra, desestimando la petición de la Argentina para suspender el proyecto del yacimiento Sea Lion. Este campo petrolero se encuentra ubicado en las aguas marítimas a aproximadamente 480 kilómetros al este de la costa sureste de la Argentina continental.

Also read El Tribunal del Mar rechaza el reclamo de Argentina para frenar Sea Lion, el proyecto petrolero británico en las islas Malvinas/Falkland

Los jueces determinaron que resolver la solicitud de Argentina requeriría la aplicación de normas de derecho internacional que se encuentran totalmente fuera del ámbito específico del derecho del mar. El tribunal independent señaló que entrar en la materia implicaría pronunciarse sobre la disputa de soberanía territorial subyacente, algo que excede su competencia jurisdiccional en este tipo de procedimientos provisionales.

Posiciones de Javier Milei y Ed Miliband

El presidente argentino, Javier Milei, había solicitado originalmente al tribunal que considerara la disputa en octubre, fecha en la que también anunció planes para imponer sanciones a las empresas petroleras que operaran en la zona. Milei calificó la actividad planeada por el Reino Unido como una amenaza directa para la economía nacional y afirmó que la inacción permitiría al Reino Unido apropiarse físicamente de las reservas bajo las aguas disputadas.

Advertisement

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, celebró el fallo del sábado como una validación de la defensa jurídica del Reino Unido. Miliband instó a Argentina a respetar el derecho de los habitantes de las islas Malvinas a determinar su propio futuro y señaló que el intento argentino por impedir decisiones soberanas locales había fracasado.

Impacto económico y demográfico en las islas

El gobierno británico argumentó que la medida solicitada por Argentina privaría a los residentes de las islas Malvinas, una población de aproximadamente 3.500 personas, de la oportunidad de desarrollar sus recursos naturales. El ejecutivo londinense advirtió que dicha restricción tendría un impacto devastador en la economía del territorio, una zona británica de ultramar con una larga historia bajo su administración desde 1833.

Argentina también intentó previamente impedir la otorgación de nuevas autorizaciones para la explotación de recursos marítimos antes de que se dictara el veredicto final. Las autoridades argentinas expresaron preocupación de que permitir que el proyecto petrolero continuara podría crear un incentivo para que el Reino Unido profundice su ocupación y siga explotando los recursos considerados propios.

Próximos pasos y cronograma de explotación

Tras el anuncio del fallo, el presidente Milei declaró que Argentina respetaría la decisión del tribunal de Hamburgo, aunque prometió que el país continuará defendiendo sus derechos de soberanía en el marco del derecho internacional. El mandatario enfatizó que esta sentencia no constituye la última palabra en el largo conflicto diplomático y territorial.

Advertisement

Según la información proporcionada por el Reino Unido, se prevé que las operaciones de perforación en el yacimiento Sea Lion comiencen oficialmente en marzo de 2027. La extracción comercial del petróleo se espera que inicie un año después, en 2028. Este desarrollo se produce en un contexto de tensiones renovadas, reforzado recientemente por declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la revisión de la posición de su país respecto al archipiélago.