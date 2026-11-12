Tribunal prohíbe a médico publicar afirmaciones falsas sobre mamografías en redes

Un juez obliga a un facultativo a retirar contenido engañoso sobre cáncer de mama y le impone una multa de 100.000 reales por afectar la salud pública.

El Tribunal de Justicia ha emitido una resolución judicial firme que prohíbe al doctor implicado volver a publicar afirmaciones de igual contenido relacionadas con la prevención del cáncer de mama, así como realizar diagnósticos sin un examen clínico presencial. Esta medida legal se aplica directamente sobre un individuo que utiliza su plataforma digital para desinformar a una audiencia amplia, priorizando el debate político o pseudocientífico sobre la evidencia médica establecida. La corte determinó que tales acciones constituyen una violación grave de los protocolos de seguridad del paciente y la integridad de la información sanitaria.

La resolución judicial, firmada en la víspera y a la que tuvo acceso Efe, centra su acción en un vídeo, difundido en Instagram y YouTube, en el que el facultativo respondía a una seguidora sobre quistes mamarios y afirmaba que las mamografías "aumentan la incidencia de cáncer de mama". En dicho material audiovisual, el médico alegó que ese procedimiento "aumenta la incidencia de cáncer de mama", a lo que añadió que tenía un "100 % de certeza" de que las mujeres examinadas de forma continua durante cuatro décadas sufrían mayores riesgos. La difusión de este contenido generó una alerta inmediata entre las autoridades sanitarias debido a su alcance masivo y la credibilidad que el doctor otorgaba a sus declaraciones.

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Argumentos del demandado y refutación

El acusado defendió que ejercía su libertad de expresión y citó estudios internacionales acerca de sobrediagnóstico y radiación, aunque el juez desestimó esa tesis. El tribunal consideró que el derecho a la información no puede prevalecer sobre el deber de veracidad y prudencia cuando se emite desde una posición de autoridad médica. El fallo sostiene que los deberes de veracidad y prudencia "se intensifican" cuando el emisor se presenta con autoridad médica ante audiencias masivas, lo que obliga al profesional a asumir una responsabilidad extra por cada palabra dicha en público.

El doctor intentó justificar su postura basándose en argumentos teóricos sobre los efectos de la radiación, pero la corte requirió datos empíricos que demostraran que los daños superaban claramente a los beneficios de la detección temprana. Al no poder presentar pruebas que validaran su afirmación de certeza absoluta sobre el aumento de casos, el juez concluyó que la información proporcionada era engañosa y potencialmente letal. Esta decisión marca un precedente importante en la regulación de la salud digital, donde los límites de la libertad de expresión se encuentran con la responsabilidad profesional.

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Beneficios demostrados vs. riesgos alegados

Para rebatir la afirmación del médico, el fallo contrasta los datos estadísticos reales con las declaraciones del demandado. El documento judicial establece que el sobrediagnóstico conlleva un beneficio de al menos 21 vidas salvadas en la misma proporción de mujeres examinadas en el grupo de riesgo habitual. Esta cifra demuestra que, estadísticamente, la práctica de la mamografía salva muchas más vidas de las que podría teóricamente causar daño mediante falsos positivos o exposición a radiación. La corte señaló que comparar un beneficio concreto de 21 vidas con un riesgo abstracto y no cuantificado por el doctor es estadísticamente infundado y éticamente inaceptable.

La estructura lógica del fallo desmonta la narrativa del facultivo al mostrar que la prevención sistemática tiene un retorno positivo incontestable para la salud pública. El tribunal reiteró que la ciencia médica no se basa en certezas absolutas declaradas por individuos en redes sociales, sino en consensos basados en grandes cohortes de datos. Al invocar un "100 % de certeza" sobre un efecto negativo que la ciencia no respalda, el doctor actuó con negligencia grave. Esta distinción es fundamental para proteger a la población de desinformación que puede disuadir a mujeres de acudir a chequeos vitales.

Sanción económica y prohibiciones futuras

También deberá pagar una multa de cerca de 100.000 reales (cerca de 18.000 dólares) como penalización por la difusión de información sanitaria falsa. Esta cuantía significativa refleja la gravedad de la infracción y sirve como advertencia para otros profesionales que puedan utilizar plataformas digitales para promover teorías médicas no avaladas. La multa no es solo una sanción punitiva, sino también un mecanismo disuasorio diseñado para evitar que otros médicos caigan en la tentación de priorizar el engagement en redes sobre la ética profesional.

Además de la sanción económica, el tribunal le prohibió volver a publicar afirmaciones de igual contenido, en particular que la mamografía aumenta la incidencia de cáncer. Esta orden judicial es permanente en cuanto al tipo de información prohibida, aunque se revisará la capacidad del doctor para ejercer su profesión bajo nuevas normas. El facultativo deberá ahora realizar diagnósticos exclusivamente mediante un examen clínico presencial, eliminando cualquier intermediación digital no supervisada para asuntos de diagnóstico. Esta medida busca garantizar que las decisiones médicas críticas se tomen con la rigorosa evaluación presencial que requiere la medicina moderna, protegiendo así la salud de la comunidad.