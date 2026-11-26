El tribunal laboral de la ONU anuló despidos de trabajadores de la UNRWA, calificando las acusaciones israelíes de carentes de pruebas y dañinas para Gaza.

Un tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido un fallo histórico que cuestiona la validez de las pruebas presentadas para justificar el despido de trabajadores humanitarios palestinos empleados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo ( UNRWA) en 2024. La sentencia, obtenida por The Guardian, establece que las decisiones de la agencia se basaron casi en su totalidad en afirmaciones no demostradas por el Gobierno de Israel, lo que ha perjudicado significativamente las operaciones de ayuda en la Franja de Gaza. Este veredicto reabre interrogantes sobre la gestión de crisis y la integridad de los procesos internos de la UNRWA ante acusaciones políticas externas.

Despido de personal UNRWA carece de pruebas sólidas

El tribunal de disputas de la UNRWA falló a favor de Abu Awad, uno de los trabajadores despedidos, calificando las acusaciones israelíes como carentes de fundamento con escaso valor probatorio y baja fiabilidad. La investigación interna de la agencia no logró entrevistar a los 19 miembros del personal inicialmente acusados por Israel de participar en los ataques del 7 de octubre de 2023, aduciendo preocupaciones relacionadas con la seguridad. Por tanto, el tribunal concluyó que las acusaciones contra el demandante y el resto del personal se basaban exclusivamente en información en poder del Estado israelí, sin una verificación independiente rigurosa.

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Evidencia interceptada muestra errores de identidad

El fallo judicial puso en duda severamente las conversaciones telefónicas y los mensajes interceptados que Israel presentó como pruebas clave de vinculación con Hamas. En un caso específico, se identificó que la evidencia era resultado de un error de identidad provocado por la clonación de una tarjeta SIM, un fenómeno frecuente en la infraestructura de comunicaciones de Gaza. Además, el tribunal consideró dudosas las afirmaciones israelíes sobre el reconocimiento de voz y determinó que las transcripciones de las conversaciones no respaldaban las alegaciones de vínculos con Hamas o con los ataques del 7 de octubre de 2023.

Acusaciones contra Abu Awad carecen de sustento

La acusación específica contra Abu Awad sostenía que era un comandante de pelotón en las Brigadas al-Qassam, la ala militar de Hamas, acusación que él negó rotundamente. No se le imputó haber participado físicamente en el ataque del 7 de octubre de 2023, y los testimonios indican que en esa fecha se encontraba a bordo de un autobús del personal de la UNRWA. La denuncia detallaba que recibió instrucciones para supervisar los acontecimientos del 7 de octubre de 2023 mediante una llamada interceptada, pero los servicios de seguridad israelíes no aclararon quién realizó la llamada ni cómo el teléfono móvil estaba vinculado al trabajador.

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Impacto financiero y político en la ayuda humanitaria

La decisión de despedir a los trabajadores sin prueba alguna confirmó injustamente su culpabilidad ante la prensa, lo que llevó a 16 de los principales donantes a abandonar a la UNRWA. Chris Gunness, antiguo portavoz de la agencia, afirmó públicamente que las acusaciones israelíes fueron la madre de todas las mentiras y que esta medida provocó la peor crisis financiera en la historia de la agencia, de la cual tal vez nunca se recupere. La UNRWA no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre el fallo, pero su gestión anterior ha sido criticada por priorizar respuestas políticas sobre la protección del personal humanitario.

Proceso inverso y futuras repercusiones

Cuando el tribunal solicitó pruebas que justificaran el despido, la agencia remitió al gobierno israelí, así como a informes del Times of Israel y de UN Watch, un grupo de presión proisraelí. El tribunal indicó que era cuestionable que estas fuentes sirvieran de base, dado que todos los documentos fueron elaborados con posterioridad a la decisión tomada el 26 de enero de 2024. Lazzarini, comisionado general que dejó el cargo en marzo de 2024, señaló que al ser posible que la resolución sea objeto de recurso, no pudo entrar en detalles, aunque el proceso de 2024 se consideró un proceso inverso por realizar investigaciones post-despido.