La justicia francesa reconoce oficialmente el componente racista en la agresión a Michel Zecler. Tres agentes recibieron penas de prisión. Este fallo histórico busca combatir la impunidad policial.

Un tribunal en París dictaminó el viernes por la noche que tres policías franceses cometieron violencia motivada por el racismo al agredir al productor musical Michel Zecler. La sentencia impuso penas de prisión que oscilan entre uno y dos años para los agentes acusados. Esta decisión marca un punto de inflexión al reconocer oficialmente el sesismo racial en el uso de la fuerza policial. El veredicto cierra un caso que ocurrió hace seis años durante la pandemia de coronavirus y que generó una amplia conmoción internacional.

Detalles del Caso y Mecanismo Legal

Los hechos ocurrieron en el distrito 17 de la capital francesa cuando los agentes intentaron detener a Zecler por incumplir las restricciones de uso de cubrebocas. Las imágenes de video, obtenidas por la Associated Press (AP), captaron a los oficiales siguiéndolo hasta su estudio de música. Allí, los agentes propinaron golpes repetidos con puños y utilizaron una porra contra el artista. Además, se documentó el uso de gas lacrimógeno contra Zecler sin una justificación aparente. El abogado Serge Money calificó la sentencia como una "primicia" histórica en el sistema judicial francés.

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Posiciones de las Partes y Pruebas

Michel Zecler declaró a la Associated Press que los agentes le lanzaron insultos racistas graves durante la agresión. Serge Money, su abogado, señaló que los acusados presentaron versiones inconsistentes y falsificaron documentos escritos. La defensa argumentó que los oficiales mintieron para encubrir la naturaleza racial del ataque. El entonces ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, expresó su escándalo ante las imágenes admitiendo que algunos agentes son racistas. Sin embargo, negó que existiera un racismo sistémico dentro del cuerpo policial en ese momento.

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Impacto Real y Próximos Pasos

La prueba video fue decisiva para evitar que Michel Zecler terminara en la cárcel por violencia contra la autoridad pública. Sin las grabaciones del estudio y de vecinos, el resultado habría sido muy diferente según Serge Money. Artistas como Stomy Bugsy celebraron la sentencia como una victoria para todas las víctimas de abusos policiales. El fallo establece un precedente legal para que el sistema judicial reconozca el racismo en casos similares. Esta decisión busca frenar y poner fin a este tipo de conducta indebida por parte de las fuerzas de seguridad.