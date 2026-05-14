Tribunal de Washington suspende sanciones contra Francesca Albanese por vulnerar la libertad de expresión

Un juez federal ha paralizado las medidas restrictivas impuestas por el gobierno de Trump contra la relatora especial de la ONU, argumentando que podrían constituir una restricción inconstitucional al derecho de expresión.

En un giro legal significativo, un tribunal federal con sede en Washington ha emitido una resolución para suspender cautelarmente las sanciones que el gobierno de Donald Trump había impuesto en el año 2025 sobre Francesca Albanese , la relatora especial de las Naciones Unidas encargada de los territorios palestinos ocupados.

El juez federal Richard León, responsable de la decisión, fundamentó su postura en la posibilidad de que estas medidas representen una restricción inconstitucional a la libertad de expresión, un pilar fundamental del sistema jurídico estadounidense. Según la resolución, las sanciones fueron dirigidas específicamente contra el contenido del discurso de la funcionaria de la ONU, lo que obliga al tribunal a aplicar el nivel más estricto de escrutinio legal.

Esta suspensión temporal implica que, mientras se resuelve el fondo del litigio, quedan sin efecto las prohibiciones de entrada al territorio de los Estados Unidos y el bloqueo total de sus activos financieros, permitiéndole recuperar el acceso a sus recursos en el sistema bancario estadounidense. La decisión judicial destaca que la libertad de expresión siempre es del interés público, validando así la demanda interpuesta contra la administración federal.

El origen de este conflicto se remonta a las tensiones generadas por la postura de Albanese respecto al conflicto en Gaza y la actuación de Israel. El Ejecutivo estadounidense, bajo la dirección de Donald Trump, decidió sancionar a la relatora debido a sus declaraciones en defensa de las acciones del Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como por sus críticas abiertas hacia diversas empresas estadounidenses que mantienen colaboraciones con el Estado de Israel.

En julio de 2025, el entonces jefe de la diplomacia, Marco Rubio, fue quien anunció formalmente las sanciones, asegurando que la campaña política y económica de Albanese no sería tolerada y reafirmando el apoyo incondicional al derecho de legítima defensa de sus socios estratégicos. Por su parte, el Departamento de Estado reiteró a principios de 2026 que tales medidas eran legales y apropiadas, acusando a la relatora de promover el antisemitismo y utilizar la guerra jurídica, conocida como lawfare, para atacar los intereses de los Estados Unidos y sus aliados en la región.

La batalla legal fue impulsada por la familia de la abogada italiana, específicamente por su esposo, Massimiliano Cali, y su hija, quien posee la ciudadanía estadounidense. En la demanda presentada el pasado 27 de febrero, se alegó que las sanciones no solo afectaron la capacidad económica de la experta, sino que también le impidieron el acceso a su propio hogar ubicado en Washington.

Los demandantes argumentaron que el gobierno estadounidense violó flagrantemente los derechos consagrados en la Primera, Cuarta y Quinta enmiendas de la Constitución, afectando la libertad de expresión, el debido proceso y la protección contra incautaciones arbitrarias. El texto de la denuncia fue enfático al señalar que, si bien las sanciones son herramientas poderosas y necesarias para combatir a regímenes autoritarios, criminales o actividades terroristas, se convierten en un abuso de poder cuando se utilizan para silenciar voces críticas o puntos de vista que no resultan agradables a la administración de turno.

Este caso ha trascendido las fronteras judiciales para convertirse en un debate sobre la inmunidad y el respeto a los mandatos de la ONU. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, manifestó que las acciones contra Albanese eran inaceptables y representaban un precedente peligroso para la labor de los relatores especiales en todo el mundo.

A esta condena se sumaron organizaciones internacionales de prestigio como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que alertaron sobre la erosión de los derechos humanos y la libertad de prensa cuando se imponen sanciones personales basadas en opiniones políticas. Albanese, al conocer la decisión del juez León, utilizó su cuenta de X para celebrar la resolución, subrayando que la libertad de expresión siempre debe ser considerada de interés público y describiendo el proceso de sanciones como la culminación de un acoso innecesario y sistemático contra su labor profesional y personal





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Francesca Albanese Estados Unidos Naciones Unidas Libertad De Expresión Derechos Humanos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tribunal Supremo fija criterio por el abuso de la temporalidad en las Administraciones PúblicasEl Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo ha dictado sentencia y fijado criterio por el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas. En su fallo, el Alto Tribunal ha establecido que únicamente los trabajadores que previamente hayas superado una prueba selectiva para acceder a un empleo indefinido y hayan completado contratos temporales podrán ser declarados como fijos.

Read more »

Tribunal Supremo rechaza la conversión automática de contratos temporales en fijos para empleados públicos interinosEl Alto Tribunal establece restricciones severas para la estabilización de empleados públicos interinos, limitando la conversión a casos excepcionales donde el trabajador haya superado un proceso selectivo público, alineándose con el TJUE pero manteniendo la exigencia de indemnizaciones más altas.

Read more »

Medios Rückganghe el liderazgo de España en operativo de Hantavirus; Tribunal Supremo reacciona aTJUEEl director general de la OMS aplaudí el liderazgo del Gobierno español en el combate al brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, mientras que el Tribunal Supremo permite a los funcionarios temporales que superen una oposición pero no obtuvieron plaza, y ha vetado restricciones a la Colaboración privada en salud.

Read more »

FAA inicia estudio de riesgos para el Arco del Triunfo propuesto por Trump en WashingtonLa Administración Federal de Aviación (FAA) analizará los riesgos de construir un Arco del Triunfo en Washington, a menos de 3 km del Aeropuerto Nacional de Reagan. Las preocupaciones giran en torno a la posible interferencia con el espacio aéreo y los precedentes históricos de accidentes en la zona. El proyecto, impulsado por Trump, enfrenta desafíos burocráticos y críticos por su factibilidad y seguridad.

Read more »