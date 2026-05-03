Tribunal de Jaén condena a un año de cárcel a un hombre por matar a sus dos perros tras abandonarlos sin comida ni agua

Un hombre ha sido condenado a un año de prisión por abandonar y matar a sus dos perros en Jaén. La sentencia incluye inhabilitación para trabajar con animales y prohibición de tener mascotas. La pena de prisión fue suspendida por no tener antecedentes.

El Tribunal de Instancia de La Carolina, en la provincia de Jaén , ha dictado una condena de un año de prisión a un hombre acusado de maltrato y asesinato de dos perros.

Según los hechos probados en la sentencia, el acusado era el dueño de dos canes que mantenía en el patio de una propiedad en Navas de San Juan (Jaén). Durante un período prolongado, el hombre abandonó a los animales sin proporcionarles comida ni agua, lo que llevó a que terceras personas tuvieran que intervenir para alimentarlos y darles líquido, arrojando los suministros al interior del patio.

La situación se agravó cuando, el 20 de julio de 2025, el acusado acudió al lugar armado con un arma de fuego y disparó a los dos perros, matándolos en el acto. Durante el juicio, el acusado reconoció su culpabilidad y aceptó la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, lo que evitó un proceso más largo.

La sentencia, que ya es firme y no admite recursos, incluye además de la pena de prisión, la inhabilitación para trabajar en cualquier profesión relacionada con animales y la prohibición de tener mascotas durante dos años y cuatro meses. También se le ha privado del derecho a portar armas durante el mismo período.

Dado que el condenado no tenía antecedentes penales, la pena de prisión ha sido suspendida condicionalmente, siempre y cuando no vuelva a cometer ningún delito en los próximos dos años. Este caso ha generado una gran indignación en la sociedad, especialmente entre los defensores de los derechos animales, quienes han destacado la importancia de endurecer las penas para este tipo de delitos.

La sentencia envía un mensaje claro sobre la gravedad del maltrato animal y la necesidad de proteger a los seres vivos que dependen de los humanos para su bienestar





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Maltrato Animal Sentencia Firme Condena Por Abandono Derechos Animales Jaén

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