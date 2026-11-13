Tribunal de Cuentas ve indicios de irregularidades en la compra del ático de Ayuso

El Tribunal de Cuentas rechaza archivar el caso del ático de Ayuso en Chamberí y pide nombrar un delegado instructor para investigar la compra.

El Tribunal de Cuentas ha visto indicios de que el ático de Ayuso en Chamberí se compró mediante una operación 'carente por completo de justificación legal'. El órgano de control rechaza el archivo que pedían la Comunidad de Madrid y la empresa Planifica Madrid, y eleva las actuaciones para que se designe un delegado instructor.

La compra afecta a 6,3 millones destinados a la adquisición de un ático en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid. La operación se realizó a través de Planifica Madrid, la sociedad que figura como compradora del inmueble, según recoge el propio órgano de control.

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Memoria de necesidad y encargo previo a Planifica Madrid

El Tribunal de Cuentas señala que la memoria justificativa de necesidad es de julio, tres meses después de la escritura de compra del inmueble. Esa cronología es uno de los elementos que el órgano de control examina en su resolución.

El tribunal considera que Planifica Madrid es medio propio de la Comunidad de Madrid. Por ese motivo, su actuación requiere un encargo previo del Consejo de Gobierno, una exigencia que el tribunal vincula con la valoración de que la operación carece de justificación legal.

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Argumentos sobre el sobreprecio y la terraza

El Tribunal de Cuentas no acepta el argumento de que no hubo sobreprecio en la compra del ático. Según recoge la resolución, el órgano tiene en cuenta la segunda tasación realizada en octubre para rechazar esa tesis.

Entre los elementos que el tribunal valora figuran también los indicios sobre el cerramiento ilegal de la terraza del inmueble y la licitación de venta, que quedó desierta. Ambos aspectos forman parte del conjunto de hechos denunciados que el órgano considera necesario investigar.

Próximos pasos del procedimiento en el Tribunal de Cuentas

El siguiente paso es la designación de un delegado instructor que practique las diligencias previstas en el artículo 47.1 de la LFTCu en relación con los hechos denunciados. El órgano de control ha elevado las actuaciones para que se nombre a esa figura.

La resolución no fija en el texto disponible una fecha para la designación del delegado instructor. Tampoco recoge aún conclusiones sobre responsabilidades, ya que el procedimiento se encuentra en la fase de diligencias.

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Para los ciudadanos, el caso pone el foco en el uso de 6,3 millones de fondos vinculados a la compra de un ático en Chamberí, realizada mediante un medio propio de la Comunidad de Madrid. La decisión del Tribunal de Cuentas mantiene abierta la investigación sobre esa operación.