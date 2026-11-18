El Tribunal de Cuentas ordena investigar los 400.000 euros pagados a David Sánchez, hermano del presidente, para recuperar fondos públicos indebidos en Extremadura.

El Tribunal de Cuentas ha emitido una resolución decisiva ordenando la apertura inmediata de diligencias judiciales dirigidas a investigar los pagos realizados al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Esta medida tiene como objetivo principal la recuperación de los fondos públicos que habrían sido desembolsados de manera irregular durante su etapa laboral en la Diputación Provincial de Badajoz.

Orden de investigación y mecanismos de recuperación

La consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha designado a un delegado instructor para que asuma la competencia exclusiva sobre el caso. El objetivo fundamental de esta instrucción es determinar con precisión la responsabilidad contable y proceder al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por los implicados.

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La autoridad contable ha especificado que la investigación debe centrarse en un volumen aproximado de 400.000 euros. Además de los pagos directos al hermano del jefe de la_executiva_, la orden también abarca el examen del uso de fondos provinciales destinados al proyecto cultural denominado Ópera joven, gestionado por la institución extremeña.

Esta decisión administrativa y legal implica que las autoridades competentes tienen la facultad legal para ordenar embargos preventivos sobre los bienes de los responsables de los pagos. Esta medida cautelar se aplicará si la instrucción así lo determina, asegurando que el patrimonio de los afectados pueda cubrir el importe reclamado por el erario público.

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Posiciones de los stakeholders y resistencia institucional

A pesar de la firmeza del Tribunal de Cuentas, la Diputación de Badajoz ha mantenido una postura de oposición activa a esta apertura de diligencias. La institución provincial ha solicitado formalmente el archivo de las causas, a pesar de ser considerada la supuestamente perjudicada por los pagos irregulares y la entidad que recuperaría el dinero perdido.

David Sánchez ha presentado un recurso contra su sentencia condenatoria relacionada con su contratación, argumentando que la investigación previa fue meramente prospectiva. Durante la comparecencia judicial, el hermano del presidente señaló a la juez Biedma que no existió prevaricación en los procedimientos seguidos, negando así cualquier tipo de responsabilidad penal o grave.

Por su parte, Hernáez y el ministerio fiscal coinciden en su análisis inicial sobre la gravedad de los hechos. Ambas instancias señalan que no cabe apreciar, en este momento inicial del proceso, que los hechos denunciados carezcan de los caracteres necesarios para configurar una responsabilidad contable, reforzando la vía de intervención del Tribunal.

Impacto real y acción de la sociedad civil

Justicia Europa, presidida por Hernáez, ha ejercido la acción pública del caso con un firme compromiso de exigencia legal. La organización ha estado presente en la causa judicial y ha asegurado que su objetivo es recuperar cada euro público percibido indebidamente, garantizando que este dinero vuelva a las arcas estatales.

La asociación ha confirmado que está dispuesta a llegar hasta el final del proceso legal. Han destacado que la acción pública permite a la sociedad civil fiscalizar al poder, combatir la corrupción y exigir que quienes hayan ocasionado un perjuicio económico al Estado respondan con su propio patrimonio privado.

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Hernáez ha precisado que la asociación ejerce esta acción pública desde julio, con la meta concreta de recuperar los 340.572,36 euros que David Sánchez cobró entre los años 2017 y 2025. Este cálculo incluye el capital principal más los intereses generados por el retraso en el reintegro de los fondos públicos.

Próximos pasos y calendario de cumplimiento

Las fuentes de la asociación han advertido que continuarán supervisando cada paso del procedimiento judicial. Su declaración es clara en cuanto a la intención de no dar tregua hasta que se devuelva toda la suma de dinero público reclamada por el Estado español.

El caso ha generado también un impacto mediático relevante, especialmente tras la última sesión del juicio celebrada el pasado 9 de junio en la provincia de Badajoz. La sentencia y los informes relacionados fueron enviados al Tribunal de Cuentas gracias a la presión ejercida por la Audiencia de Badajoz, impulsada por la acción de la sociedad civil organizada.

La resolución actual marca un punto de inflexión en la disputa legal, al pasar de la investigación preliminar a la orden expresa de instrucción y posible recuperación financiera. La colaboración entre el fiscal y las entidades civiles parece consolidar la vía para que el dinero público indebido no permanezca en manos privadas.