Tribunal de Cuentas investiga fraude en Adif por 85 millones en fondos europeos

El informe del Tribunal de Cuentas revela irregularidades graves en contratos de Adif por 85 millones de euros, vinculados a la trama de José Álvarez Ábalos y la constructora OPR.

El Tribunal de Cuentas ha iniciado una investigación exhaustiva para cuantificar el perjuicio económico al Estado derivado de supuestas irregularidades en las adjudicaciones de contratos de Adif. El objetivo principal de esta institución fiscalizadora es recuperar el dinero público afectado por estos hechos y exigir responsabilidades patrimoniales a los implicados, actuando de forma independiente a las vías penales.

Irregularidades detectadas en contratos europeos

El documento fiscalizador, aprobado el pasado diciembre, destaca serias anomalías en contratos financiados por la Unión Europea durante una auditoría ordinaria realizada en Adif. Según se detalla en el informe, se han identificado al menos dos contratos con cargo a fondos europeos por un valor total de 85 millones de euros que presentaban indicios de manipulación. Estas actuaciones están vinculadas a una trama judicial que ya incluye a ex responsables políticos, como el ex ministro de Transportes José Álvarez Ábalos y su asesor Koldo García, quienes aparecen señalados como figuras centrales en la presunta trama de influencias.

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Denuncias archivadas sin rigor por Adif

La investigación se sustenta en dos denuncias internas presentadas por empleados de Adif en 2022 a través del llamado "canal ético". Estos empleados denunciaron la falsificación de puntuaciones en licitaciones de obras con el propósito explícito de favorecer a la constructora OPR. Sin embargo, el informe del Tribunal de Cuentas concluye que la dirección de Adif archivó estas alertas con una laxitud inaceptable y sin el rigor exigible por la gravedad de las acusaciones.

Uno de los detalles críticos revelados en el documento indica que un empleado de Adif habría instruido directamente a dos colaboradores de Ineco para alterar sus valoraciones sobre las ofertas técnicas presentadas en tres licitaciones específicas. Esta intervención se justificaba ante los empleados de Ineco amparándose en una orden recibida de un superior jerárquico dentro de Adif, lo que sugiere una coordinación interna para manipular el proceso de adjudicación.

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Posición de Adif y avances de la Fiscalía Europea

Adif ha defendido en un escrito ante el Tribunal de Cuentas la legalidad de sus adjudicaciones, negando categoricamente que existiera algún tipo de amaño en los procesos. Asimismo, la entidad ha intentado relativizar la solicitud de información cursada por el organismo europeo OLAF, recibida el 13 de abril de 2023, argumentando inicialmente que la Fiscalía Europea no había abierto una investigación formal. No obstante, esa situación ha cambiado, ya que la Fiscalía Europea ha activado ya sus propios mecanismos de análisis sobre los hechos.

Impacto económico y próximos pasos de la investigación

El impacto financiero de estas presuntas irregularidades se estima en 85 millones de euros, una cantidad considerable para las arcas públicas que el Tribunal de Cuentas pretende recuperar mediante embargos preventivos si se confirman las responsabilidades. Aunque la vía penal señala a José Álvarez Ábalos como responsable final de la trama, el Tribunal de Cuentas actúa al margen de la jurisdicción penal, centrándose exclusivamente en la recuperación de fondos. Será complejo identificar a todos los responsables, especialmente si se demuestra que los cargos de Adif ejecutaron órdenes superiores en lugar de actuar por iniciativa propia.

Actualmente, existen dos vías de investigación simultáneas en marcha: la administrativa y fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, y la judicial impulsada por la Fiscalía Europea. El informe fue aprobado con cierta tensión interna, reflejando la gravedad de las hallazgos que sitúan a Adif bajo un escrutinio extremo tras los graves accidentes de este año y estos descubrimientos de corrupción administrativa.