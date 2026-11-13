Tribunal de Cuentas investiga a Planifica y Ayuso por compra de ático

La empresa pública Planifica y el gobierno regional son investigados por posible malversación en la adquisición de un ático por 6,3 millones de euros en Madrid.

El Tribunal de Cuentas ha ordenado abrir una investigación formal contra la empresa pública Planifica y la Comunidad de Madrid por la compra de un ático en la calle General Martínez Campos de Madrid. La operación, valorada en 6,3 millones de euros, ha sido cuestionada por existir indicios claros de un posible menoscabo de los fondos públicos de la región.

Detalles de la operación inmobiliaria

La compra se formalizó el 14 de abril mediante Planifica, adquiriendo un ático de uso residencial ubicado en la última planta del edificio número 35 de la citada vía capitalina. La vivienda cuenta con una superficie total aproximada de 485 metros cuadrados, de los cuales 199 metros corresponden exclusivamente a la terraza.

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El objetivo inicial declarado por la administración regional era destinar este espacio a despachos y lugar de trabajo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. No obstante, la falta de licencia municipal para dicho uso administrativo impidió su ocupación inmediata. Como resultado, la propiedad fue puesta a la venta, aunque este proceso no se ha completado hasta la fecha actual de la investigación.

Argumentos de la fiscalización contable

La consejera de Cuentas ha decidido elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para solicitar el nombramiento de un delegado instructor. Este funcionario deberá determinar si existe un daño contable real, ya que los denunciantes han aportado elementos suficientes para sugerir un perjuicio efectivo en los caudales públicos.

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El auto judicial señala que la operación se realizó sin un encargo formal previo de la Comunidad de Madrid ni una memoria justificativa que acreditara la necesidad de adquirir el inmueble. La documentación que posteriormente intentó justificar el destino institucional fue elaborada el 2 de julio de 2026, casi tres meses después de la firma de la compraventa.

Los estatutos de Planifica vinculan la gestión de inmuebles a la actividad administrativa de las consejerías. Por ello, el Tribunal cuestiona si el uso propuesto encaja con el objeto social de la sociedad pública, especialmente considerando que el contrato de arrendamiento fue resuelto de mutuo acuerdo el 15 de septiembre.

Desigualdad en las tasaciones y posibles costes

Un punto central de la disputa es el posible sobreprecio pagado por el ático. La primera tasación realizada por Gesvalt, fechada el 13 de febrero de 2026, contrasta drásticamente con los 6,3 millones abonados por Planifica. Las denuncias cifran el eventual perjuicio económico en al menos 437.058 euros.

La Comunidad de Madrid y Planifica defendieron la ausencia de sobreprecio presentando una segunda tasación de Gesvalt del 15 de octubre. Este informe elevó el valor del inmueble a 6.320.341,26 euros al incorporar nuevos elementos, aunque no logró evitar las sospechas de irregularidad en el proceso de adquisición.

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Además de la discrepancia en el precio de compra, se investigan posibles irregularidades urbanísticas. Un informe arquitectónico indica que el cerramiento de la terraza realizado entre 2007 y 2010 podría afectar a la superficie legalmente utilizable y al valor real de la propiedad.

Situación actual y próximos pasos legales

El inmueble continúa sin encontrar comprador tras quedar desierta la primera licitación de venta. Este hecho sugiere que el mercado no ha asumido el precio de salida fijado por la administración, que se estableció en 6.694.201 euros. Esta cifra se justificó como necesaria para recuperar la inversión inicial realizada por Planifica.

La resolución del Tribunal de Cuentas reconoce los múltiples usos que se pretendieron dar al edificio, pero mantiene que la justificación administrativa adolece de coherencia temporal. La Administración regional comunicó la desaparición de la necesidad que justificaba el alquiler antes de formalizar la venta, lo que complica la defensa legal de la operación.

La investigación dependerá ahora del delegado instructor propuesto por la Sección de Enjuiciamiento. Su misión será esclarecer si hay responsabilidad penal o administrativa por la gestión de estos fondos y por la adecuación urbanística del ático en el exclusivo barrio de Salamanca.