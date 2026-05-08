Tribunal de Comercio Internacional bloquea arancel global del 10 % a mayoría de importaciones

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó la imposición de un arancel global del 10 % a la mayoría de las importaciones, al considerar que el presidente Donald Trump invocó incorrectamente una ley comercial de hace décadas para aplicar estos gravámenes.

Nueva York (EFE). - El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó este jueves la imposición de un arancel global del 10 % a la mayoría de las importaciones, al considerar que el presidente Donald Trump invocó «de forma incorrecta» una ley comercial de hace décadas para aplicar estos gravámenes.

El tribunal determinó que Trump utilizó de manera indebida una legislación comercial antigua al imponer los aranceles el pasado febrero, poco después de que otro paquete de medidas similares fuera anulado por el Tribunal Supremo. Según el fallo del Tribunal de Comercio, que tiene su sede en Nueva York, el Ejecutivo excedió los límites de la normativa al aplicar de forma generalizada un arancel a productos procedentes de prácticamente todos los países.

El arancel del 10 % se aplica desde el 24 de febrero bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con una vigencia de 150 días, por lo que expira el próximo 23 de julio. Después de esto solo podrá ser prorrogado por el Congreso. Según The New York Times, se espera que la Administración de Trump recurra el fallo, lo que podría prolongar el conflicto





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