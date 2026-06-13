Tribunal de Apelaciones Mantiene Orden de Retirar el Nombre de Trump del Kennedy Center

Un tribunal federal de apelaciones ha mantenido vigente el fallo que exige al Kennedy Center eliminar el nombre del presidente Donald Trump de su edificio y materiales promocionales antes del viernes a la medianoche, rechazando el intento del centro de suspender la orden mientras continúa el litigio.

La orden de un tribunal federal de apelaciones mantiene firme la decisión de un juez de distrito que exige al Kennedy Center retirar el nombre del presidente Donald Trump de su edificio principal, sitio web y todos los materiales promocionales antes de las 11:59 p.m. del viernes.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. rechazó sin explicación detallada la solicitud de emergencia del centro cultural para suspender el cumplimiento de la orden mientras se desarrollan los procedimientos legales adicionales. El panel de tres jueces, compuesto por Gregory Katsas (designado por Trump), Patricia Millett (designada por Obama) y Robert Wilkins (designado por Obama), solicitó a las partes presentar argumentos legales adicionales por escrito antes de finales de mes para evaluar la petición de suspensión del centro.

Sin embargo, el tribunal dejó claro que, por ahora, el Kennedy Center debe cumplir con la orden del juez Casey Cooper, emitida el mes pasado, que exige eliminar cualquier referencia a Trump junto al nombre del presidente John F. Kennedy, a quien originalmente se dedicó el centro en 1971. El conflicto legal se originó cuando el Congreso aprobó una ley en 2020 que agregó el nombre de Trump al centro, una medida que fue vista como un reconocimiento político controvertido.

Tras la derrota electoral de Trump, la junta directiva del Kennedy Center, designada en su mayoría por demócratas, votó para eliminar el nombre de Trump, pero el expresidente presentó una demanda para mantenerlo. El juez Cooper falló a favor de Trump en un caso relacionado con la violación de derechos contractuales, aunque la orden de remoción se basa en el argumento de que la inclusión del nombre de Trump fue ilegal porque no cumplió con los requisitos de la ley original.

El Kennedy Center argumenta que la orden judicial es apresurada y que el proceso legal debe seguir su curso antes de tomar medidas irreversibles, pero el tribunal de apelaciones no encontró mérito suficiente para detener la ejecución de la orden. El centro había tomado medidas en los últimos días para revertir el cambio en algunos lugares, como la eliminación de letreros internos y la actualización de su sitio web, pero mantuvo las letras con la frase 'The Donald J. Trump and' en la fachada principal del edificio, un imponente complejo de mármol situado a orillas del río Potomac, mientras buscaba evitar el cumplimiento de la orden de Cooper.

El Kennedy Center tiene la opción de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque los expertos legales consideran que las posibilidades de éxito son limitadas debido a la naturaleza provisional de la orden. Mientras tanto, el centro ha comenzado a retirar letreros y actualizar su sitio web, pero aún mantiene las letras con la frase 'The Donald J. Trump and' en la fachada principal mientras busca otras alternativas legales.

La decisión del tribunal de apelaciones subraya la tensión continua entre los poderes ejecutivo y judicial en torno a la herencia del expresidente Trump. Este caso también ha generado debate público sobre el uso de nombres políticos en instituciones culturales financiadas con fondos federales. La historia sigue en desarrollo, y se esperan más actualizaciones a medida que avance el litigio.

El centro, inaugurado en 1971 como un monumento a John F. Kennedy, es uno de los centros de artes escénicas más importantes del país y recibe financiación federal significativa. La controversia ha atraído la atención nacional, con partidarios de Trump argumentando que el reconocimiento era merecido por su apoyo a las artes y opositores considerando que politiza una institución no partidista.

El juez Cooper, en su fallo original, destacó que la ley que agregó el nombre de Trump no siguió el procedimiento adecuado, lo que la hace inválida. El tribunal de apelaciones, al mantener la orden, parece dar peso a esa interpretación, aunque aún no se ha pronunciado sobre el fondo del caso.

Se espera que el centro presente su apelación formal ante la Corte Suprema en los próximos días, mientras cumple con la orden de retirar el nombre de Trump de todos los lugares visibles. La fecha límite del viernes a medianoche se acerca, y el centro trabaja contrarreloj para cumplir sin dañar su estructura histórica





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