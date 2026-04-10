Tribunal de Apelaciones Cuestiona la Condena de Diddy Combs por Cargos de Prostitución

Un panel de jueces federales de apelación analiza la validez de la condena de Sean 'Diddy' Combs, cuestionando la aplicación de las leyes y las pruebas presentadas en su caso de prostitución y tráfico sexual. Los abogados del magnate buscan su liberación, alegando irregularidades en el juicio.

Un panel de jueces federales de apelación cuestionó este jueves a fiscales de Estados Unidos y a los abogados de Sean “Diddy” Combs sobre la validez de su condena a 50 meses de prisión. Los abogados de Combs buscan la liberación del magnate de la música, argumentando que el juez del juicio consideró de forma indebida conductas por las que Combs había sido declarado inocente, en particular pruebas vinculadas a los cargos más graves de conspiración para cometer extorsión y tráfico sexual .

La abogada defensora Alexandra Shapiro, ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, enfatizó que el veredicto unánime fue de no culpable en los cargos más graves, señalando que el jurado no autorizó castigo por tráfico sexual ni por conspiración, pero que eso fue lo que impulsó la sentencia en este caso. Los fiscales, por su parte, pidieron al tribunal de apelaciones que confirme la condena y la sentencia. La fiscal federal adjunta Christy Slavik argumentó que la condena de Combs se basó en parte en múltiples factores que no incluían conductas por las que fue absuelto, incluyendo su historial de abuso contra mujeres. Slavik aclaró que el análisis del juez no se basó en conductas por las que fue absuelto ni en cuestiones en disputa desde el inicio. \La audiencia, originalmente asignada a 20 minutos por cada parte, se extendió a cerca de dos horas debido a las numerosas preguntas de los jueces, quienes analizaron pruebas y escenarios hipotéticos para resolver las cuestiones planteadas. El juez William Nardini, al concluir la audiencia, reconoció la excepcional dificultad del caso, sin emitir una decisión ese día. Shapiro instó a los jueces a pronunciarse lo antes posible. Combs no estuvo presente en la audiencia. Fue declarado culpable en julio pasado de dos cargos de transporte para participar en prostitución, en violación de la Ley Mann, por organizar viajes de escorts para participar en actos sexuales con sus entonces parejas, Cassie Ventura y una mujer que testificó bajo el seudónimo “Jane”. A pesar de ser absuelto de los cargos de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual, los fiscales alegaron que Combs coaccionó a ambas mujeres para mantener relaciones sexuales con escorts masculinos, a menudo con drogas para encuentros prolongados, grabados y denominados “Freak Offs” y “noches de hotel”. Combs fue condenado a más de cuatro años de prisión en octubre y su liberación está programada para abril de 2028, según registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, permaneciendo bajo custodia federal desde septiembre de 2024.\Los fiscales justifican la sentencia por “conductas superpuestas”, mientras que los abogados de Combs argumentan que la sentencia es desproporcionada, considerando que los acusados por delitos similares suelen recibir sentencias más cortas, de aproximadamente 15 meses. También solicitaron al tribunal de apelaciones la absolución de Combs o el retorno del caso al juez federal de distrito Arun Subramanian para una nueva sentencia. El juez Nardini señaló que el Segundo Circuito ha sostenido que es constitucional considerar conductas por las que un acusado fue absuelto al dictar sentencia. Sin embargo, Shapiro argumentó que la Comisión de Sentencias de Estados Unidos emitió directrices que prohíben considerar esas conductas. Los fiscales respondieron que las nuevas directrices se aplican al cálculo del rango de la sentencia, no a la determinación final de la pena, donde los jueces pueden considerar otros factores, incluido el carácter del acusado. El juez M. Miller Baker sugirió que el juez Subramanian estaba “mezclando” pruebas presentadas para otros cargos para respaldar la sentencia de Combs. Slavik respondió que existía una gran cantidad de “conductas superpuestas” entre los distintos cargos, defendiendo así la legitimidad de la sentencia impuesta al magnate de la música





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