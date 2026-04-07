Tribunal anula despido de trabajadora por simulación y ordena readmisión e indemnización

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declara nulo el despido de una trabajadora de contact center que, tras haber solicitado teletrabajo por motivos de salud y ser considerada víctima de violencia de género, fue acusada de simulación. La empresa deberá readmitirla e indemnizarla.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictaminado la nulidad del despido de una empleada de un contact center, quien, tras haber visto reconocido su derecho al teletrabajo por motivos de salud, fue desvinculada laboralmente bajo la acusación de simular sus problemas psiquiátricos. La sentencia del tribunal, cuyo texto completo se puede consultar, establece que la trabajadora debe ser readmitida en su puesto de trabajo y recibir una indemnización de 10.000 euros.

Esta decisión judicial critica severamente a la empresa por ignorar múltiples informes médicos que confirmaban la agorafobia y la ansiedad que padecía la empleada, además de su condición de víctima de violencia de género y un fallo previo que ya avalaba su derecho a laborar a distancia. La demandante, quien se desempeñaba como gestora para una empresa de telemarketing especializada en la gestión de cobros con sede en Valladolid, había sido diagnosticada con “trastorno depresivo mayor en episodio único leve, trastorno de pánico con agorafobia, trastornos psicofisiológicos y migrañas, con sintomatología compatible con la vivencia de violencia de género”. Los servicios de psiquiatría públicos habían recomendado el teletrabajo como una medida para facilitar la continuidad de su actividad laboral y mejorar su estado de salud mental. La trabajadora solicitó formalmente el teletrabajo en el año 2023, pero la empresa inicialmente lo denegó, argumentando limitaciones técnicas y de seguridad relacionadas con la conexión VPN, la protección de datos y el control de la empleada. Un juzgado de lo social finalmente falló a favor de la empleada en 2024, obligando a la empresa a reconocer su derecho al teletrabajo y a pagarle una indemnización de 3.000 euros por daños y perjuicios. En paralelo, la empleada se acogió a una baja médica. Tras su reincorporación laboral, la empresa inició un expediente disciplinario en su contra. La empresa, en un acto que ha sido fuertemente criticado por el tribunal, contrató a un detective privado para seguir a la trabajadora y recabar pruebas de supuesta simulación. La empresa alegó que la trabajadora se encontraba en plenas condiciones para trabajar presencialmente, basándose en la observación de actividades cotidianas como hacer compras, desplazarse, ir a supermercados y bares. El despido se produjo en 2025 y fue declarado improcedente por un juzgado. Tanto la empresa como la trabajadora recurrieron la decisión ante el tribunal autonómico, que ahora ha resuelto declarar la nulidad del despido. Los magistrados basan su decisión en el Estatuto de los Trabajadores, que establece la nulidad de un despido en el caso de víctimas de violencia de género cuando este está vinculado a los derechos de protección o asistencia social integral. La sentencia considera que existen “fundados indicios” de que el despido fue una represalia por haber solicitado el teletrabajo, teniendo en cuenta, entre otros factores, el seguimiento por parte del detective y la proximidad temporal entre la solicitud de teletrabajo y el despido. La sentencia, además, considera que la indemnización solicitada por la demandante (25.000 euros) era excesiva, teniendo en cuenta la indemnización previa que la empresa ya había pagado por la negativa inicial al teletrabajo. Finalmente, el tribunal estima adecuada la indemnización de 10.000 euros. El fallo confirma la nulidad del despido, ordena la readmisión de la trabajadora en las mismas condiciones anteriores al cese, el pago de los salarios no percibidos y la indemnización de 10.000 euros. Asimismo, la empresa deberá abonar las costas del juicio, que ascienden a 600 euros más IVA





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