Tres pasajeros sospechosos de hantavirus evacuados del crucero MV Hondius

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que tres pasajeros de un crucero que ha atracado en las costas de Cabo Verde fueron evacuados y trasladados a Países Bajos para recibir atención médica debido a síntomas sospechosos de hantavirus.

Tres personas que han mostrado síntomas de hantavirus y que se consideran sospechosos fueron evacuados del crucero y trasladados a Países Bajos , ha informado la Organización Mundial de la Salud ( OMS ).

Estas personas, que eran pasajeros del crucero MV Hondius, el cual atracaba en las costas de Cabo Verde, han sido evaluadas en coordinación con la OMS, el operador de la embarcación y las autoridades nacionales de Cabo Verde, Reino Unido, España y Países Bajos. Ahora, están ya de camino para la atención médica en Países Bajos, donde recibirán cuidados en el Hospital Universitario.

Además, se ha iniciado el seguimiento y la supervisión de los pasajeros que desembarcaron en las distintas etapas de la travesía, antes de que el crucero anclara frente a Cabo Verde, que era su destino final





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