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Tres nuevas subastas del Tesoro Público español y una rentabilidad elevada en los mercados

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Tres nuevas subastas del Tesoro Público español y una rentabilidad elevada en los mercados
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📆5/12/2026 10:06 AM
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El Tesoro Público español ha colocado en tres subastas 2.512,6 millones de euros en letras a tres y nueve meses, subiendo la rentabilidad basada en la demanda de los inversores. La demanda ha superado los 6.623 millones de euros en la subasta a nueve meses, superando la oferta en la mayoría de casos.

El Tesoro Público español ha colocado este martes 2.512,6 millones de euros en una nueva subasta de letras a tres y nueve meses , en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a inversores.

Los inversores han seguido mostrando interés por los títulos españoles y la demanda ha superado los 6.623 millones de euros, muy por encima de lo adjudicado en los mercados. La subasta de letras a tres meses ha tenido una demanda muy superior a la oferta, mientras que en la subasta de letras a nueve meses la oferta ha sido mayor que la demanda

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