La semana del 25-N se registran tres feminicidios en España, incluidos uno en Bilbao con orden de alejamiento y otro en Murcia. El contexto muestra la vulnerabilidad de las víctimas pese a las medidas legales.

La conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrada este 25 de noviembre, comenzó en España con el luto por tres nuevas víctimas mortales. En apenas siete días, se han confirmado tres asesinatos por violencia de género en diferentes comunidades autónomas, sumándose a la estadística anual que ya incluye otras muertes recientes en Andalucía y Castilla-La Mancha. Estas muertes ocurren en plena movilización social, contrastando con la realidad inmediata de mujeres que perdieron la vida pese a existir sistemas de protección.

Tragedia en Bilbao con hijos presentes

En la ciudad vasca de Bilbao, un hombre de 47 años fue detenido por asesinar a su expareja de 34 años en presencia de sus dos hijos, de 4 y 6 años de edad. El agresor, quien se encontraba bajo una orden de alejamiento vigente por parte de la Ertzaintza, no pudo evitar cometer la violencia letal. La autoridad policial vasca había calificado el riesgo de la víctima como básico, el nivel más bajo dentro de la escala de cuatro posibles, lo que no impidió el desenlace fatal.

Also read Se entrega en Cantabria el presunto autor del crimen machista ocurrido en Bullas (Murcia)

La complejidad del caso radica en los antecedentes mutuos de la pareja. Se ha revelado que el detenido ya había sido capturado anteriormente por actos de violencia de género contra la víctima. A su vez, ella también presentaba acusaciones previas por violencia doméstica en su contra. Esta circunstancia de doble flagelo complica la percepción de peligro y subraya la dificultad para gestionar casos con dinámicas relacionales tóxicas y retroalimentadas.

Caso de Cantabria y Murcia

Paralelamente, en Cantabria se registró la muerte de Verónica, una mujer de 32 años, cuyo agresor se entregó en la Jefatura de Policía Nacional tras huir desde Murcia en tren. El entorno de la víctima informó a los medios que el hombre la había amenazado previamente con matarla. Antes de cometer el feminicidio, el asesino también mató a cuchilladas a un perro mascota de la familia, un acto que suele interpretarse como una escalada de terrorismo doméstico.

Advertisement

La Delegación del Gobierno de Murcia confirmó que, aunque no constaban denuncias previas de malos tratos contra el presunto agresor, el contexto era de alto riesgo. Este tipo de situaciones, donde las mujeres han abandonado recientemente la relación, son identificadas por expertos como el momento crítico de mayor peligro. La entrega del detenido marca el cierre policial de este caso, aunque la investigación judicial sigue sus pasos.

Contexto nacional y estadísticas

Estos tres crímenes se suman a la muerte de Amaya Larrañeta Gazpio, cuya muerte en Chiclana de la Frontera (Cádiz) se consideró crimen machista tras una autopsia que descartó causas naturales. También se incluye el caso de Elena, de 37 años, en Albacete, donde la autopsia confirmó malos tratos como causa de muerte, y el de Verónica en Cantabria. En total, estas víctimas deja huérfanos a cuatro menores de edad que perdieron a su madre en circunstancias traumáticas.

A nivel regional, Andalucía contabiliza trece asesinatos por violencia machista en lo que va del año 2026, consolidándose como la comunidad con mayor número de casos fatales. En Castilla-La Mancha, se acumulan cuatro muertos este año. La juventud de las víctimas, la mayoría en la treintena, y el uso de sistemas como Viogen que a veces no previeron la fatalidad, exigen una revisión continua de los protocolos de protección ante el riesgo de feminicidio.