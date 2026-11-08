Tres millones de pasajeros perdidos en alta velocidad tras accidentes en Urda y Adamuz

Los accidentes en Adamuz y Urda provocan una caída del 15,23% en viajeros en el primer semestre. La Mesa de Turismo advierte del grave impacto en la imagen internacional y en el sector MICE de España.

La imagen de la alta velocidad española enfrenta una crisis de confianza sin precedentes tras la ocurrencia de dos accidentes ferroviarios mortales en el mismo año. Los siniestros ocurridos en Adamuz y Urda han generado una alerta generalizada en el sector turístico y han provocado una significativa desconfianza en los mercados internacionales.

Pérdidas masivas de viajeros en la primera mitad del año

Los datos oficiales reflejan un descenso drástico en la demanda de transporte ferroviario de larga distancia durante los primeros meses del calendario. En el primer semestre del año, los cinco corredores principales de la red han transportado únicamente 18,65 millones de usuarios, lo que representa una reducción del 15,23 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

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Esta contracción se traduce en una pérdida neta de 3,3 millones de pasajeros que han optado por otras modalidades de transporte o han cancelado sus viajes a España. Los corredores hacia el sur del país, tradicionalmente fundamentales para el turismo de sol y playa, han sido los segmentos más afectados por esta caída en los volúmenes de tráfico.

La situación se agrava por la percepción de inseguridad que proyectan estos hechos. Carlos Garrido, presidente de la Mesa de Turismo, ha enfatizado que el terror de los visitantes a utilizar el servicio, que fue el exponente del desarrollo moderno del país, está dañando irreversiblemente la reputación competitiva de España como destino.

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Impacto devastador en el turismo de congresos y eventos MICE

El sector del turismo de negocios, específicamente la modalidad MICE que abarca congresos, eventos y reuniones corporativas, enfrenta una incertidumbre operativa crítica. La suspensión de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, interrumpida desde el 28 de octubre, elimina la capacidad de crear itinerarios multiciudad eficientes.

Las agencias de viajes y los touroperadores internacionales reportan dificultades severas para organizar logística compleja. La falta de conexiones fiables está provocando que los departamentos de compra de empresas globales valoren otros destinos competidores, temiendo retrasos o cancelaciones que puedan desbaratar sus convenciones y encuentros profesionales.

La Mesa de Turismo ha identificado que los viajeros procedentes de Asia, Norteamérica y Latinoamérica son los más vulnerables a esta crisis. Estos perfiles suelen contratar estancias más largas y diseñan rutas multietapa que dependen intrínsecamente de la puntualidad y continuidad del tren de alta velocidad.

Exigencias de seguridad y llamadas a la acción gubernamental

Las patronales del sector exigen una revisión profunda e inmediata de las infraestructuras ferroviarias para restablecer los estándares de seguridad. La Confederación Española de Asociaciones de Viajes de Turismo (CEAV) ha enviado una carta formal al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado actualmente por el vicepresidente primero del Gobierno.

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La petición central es movilizar certidumbre a los mercados internacionales para evitar la pérdida definitiva de actividad turística y comercial. Los expertos advierten que España tardó décadas en consolidar su modelo de referencia mundial, por lo que recuperar la confianza exterior no será una tarea rápida ni sencilla tras estos hechos.

Aclaración sobre responsabilidades y futuro de las ayudas

Mientras se evalúan las responsabilidades, la ayuda europea para la recuperación de Urda presenta retrasos administrativos. No existe fecha confirmada para la primera reunión entre la AITAT y la Agencia Ferroviaria, lo que prolonga la incertidumbre sobre la infraestructura dañada. El mensaje unánime es que el sistema ferroviario español debe ser completamente seguro bajo cualquier concepto.