Tres meses del accidente de Adamuz: sombras, culpas cruzadas y desinformación

A tres meses del trágico descarrilamiento de Adamuz, la investigación arroja nuevas luces sobre posibles fallos en la detección de roturas de vía y desata un cruce de acusaciones entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la Junta de Andalucía, mientras se lucha contra la desinformación.

Han transcurrido ya tres meses desde el devastador accidente ferroviario de Adamuz , un suceso que cobró la vida de 46 personas y dejó a más de un centenar de heridos. A pesar del tiempo transcurrido, el panorama de este trágico evento sigue envuelto en interrogantes, con nuevas revelaciones que añaden complejidad a la investigación. Un informe reciente de la Guardia Civil ha arrojado luz sobre un aspecto crítico: la rotura de la vía, según apunta la Benemérita, habría ocurrido aproximadamente 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo. Lo más alarmante de esta conclusión es que, al parecer, no se emitió ninguna alerta porque el sistema de detección disponible no estaba diseñado para identificar fallos de esta índole.

Esta perspectiva, sin embargo, ha sido cuestionada por Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif. En declaraciones realizadas el pasado lunes, el responsable de Adif desmintió las interpretaciones de la Guardia Civil, calificándolas de «incorrectas» en lo referente a las medidas de prevención implementadas en la red de alta velocidad. Marco de la Peña defendió enfáticamente que el sistema actual, según sus propias palabras, es fiable y seguro únicamente para el posicionamiento de los trenes, mas no para la detección de otras anomalías imprevistas. Esta discrepancia entre las conclusiones de la Guardia Civil y la defensa de Adif subraya la persistente opacidad en torno a las causas exactas del accidente y las deficiencias en los protocolos de seguridad.

Mientras la investigación avanza y se buscan respuestas concretas, muchas miradas se dirigen hacia el ministro de Transportes, Óscar Puente. Puente se convirtió en el epicentro de la sesión de control celebrada en el Congreso de los Diputados, donde, ante el pleno, exigió al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que asumiera su responsabilidad en lo que el ministro calificó como una «negligencia» por parte del servicio de emergencias 112 en Adamuz. Esta confrontación pública ha generado un debate sobre la atribución de culpas y la gestión de la crisis por parte de las distintas administraciones. Paralelamente, el Ministerio de Transportes ha anunciado la creación de una página web destinada a contrarrestar la desinformación y los «bulos» que circulan en torno al accidente. El portal busca ofrecer información veraz y desmontar narrativas que, según el ministerio, contribuyen a generar alarma social y a erosionar la confianza en la seguridad del sistema ferroviario español. La iniciativa surge en un contexto de críticas mediáticas y de figuras públicas, incluyendo la de periodistas de renombre, quienes han cuestionado la gestión del ministro y sus declaraciones.

Las críticas hacia Óscar Puente no se han limitado a la esfera política. Periodistas como Carlos Herrera, presentador del programa 'Herrera en COPE', han cargado duramente contra el ministro, especialmente tras sus acusaciones dirigidas al presidente andaluz. Herrera, en su monólogo matutino, planteó una pregunta fundamental que, a su juicio, el Gobierno no ha respondido adecuadamente: si en la actualidad se volviera a producir la rotura de un carril en cualquier punto de España, ¿sería este Gobierno capaz de detectarlo a tiempo? El presentador enfatizó la gravedad de lo que percibe como un cúmulo de «torpezas y mentiras» por parte del ministro, destacando su intento de imputar la responsabilidad a los servicios de emergencia, dependientes de la Junta de Andalucía. Herrera reiteró la información del informe de la Guardia Civil sobre las 20 horas de circulación de trenes por un carril defectuoso, un hecho que, según él, el ministro ignoró hasta que ocurrió la catástrofe. La controversia se intensificó cuando Herrera acusó a Puente de ser quien difunde bulos, calificándolo de «embustero» e «individuo degradado» por culpar a quienes estaban en el lugar del accidente mientras él desconocía la situación. Finalmente, Herrera reprochó a Puente cómo podía afirmar que los servicios de emergencia actuaron mal si ni él ni su equipo se encontraban en Adamuz para prestar ayuda durante la emergencia, cuestionando la base de sus acusaciones.





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