Tres maestras recuerdan la huelga educativa de 1988 y comparten reflexiones sobre las movilizaciones docentes actuales

Tres maestras vinculadas al sindicalismo de clase y a la renovación pedagógica recuerdan la huelga educativa de 1988 y comparten reflexiones sobre las continuidades, los cambios y la dimensión colectiva de las movilizaciones docentes actuales en la Facultad de Magisterio de la Universitat de València.

Tres maestras vinculadas a la renovación pedagógica y al sindicalismo de clase recuerdan la huelga educativa de 1988 y reflexionan sobre las continuidades, los cambios y la dimensión colectiva de las movilizaciones docentes actuales .

Después de dos semanas de huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, el conflicto educativo sigue marcado por las movilizaciones, las negociaciones bloqueadas y una fuerte participación de profesorado, familias y alumnado en todo el territorio. Las reivindicaciones van más allá de la cuestión salarial y ponen el foco en las ratios, las plantillas, las infraestructuras, la burocratización de los centros o la defensa del valenciano y de la escuela pública.

En este contexto, nos encontramos en la Facultad de Magisterio de la Universitat de València con Conxa Delgado Amo, Àngels Martínez Bonafé e Imma Coscollá Girona, maestras vinculadas a los Movimientos de Renovación Pedagógica y al sindicalismo de clase, para recordar la huelga educativa de 1988 y compartir reflexiones sobre las continuidades, los cambios y los aprendizajes entre aquel momento y el presente





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