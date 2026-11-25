Los diputados Carlos Martín, Txema Guijarro y Manuel Lago exigen al juez la entrega directa de los ingresos bancarios del Eurosistema, rechazando el intermediario de la Presidencia del Congreso.

El conflicto legal entre los parlamentarios de Sumar y el supervisor financiero se intensifica con la presentación de nuevas alegaciones ante la Audiencia Nacional. Los diputados Carlos Martín, Txema Guijarro y Manuel Lago rechazan la propuesta de la Fiscalía de canalizar el acceso a la información a través de la Presidencia del Congreso. Este obstáculo burocrático bloquea el cumplimiento efectivo de una sentencia del Tribunal Supremo que reconoció su derecho a conocer los ingresos obtenidos por las entidades bancarias al depositar su liquidez en el Eurosistema.

La barrera procesal del Pendrive cifrado

El núcleo de la disputa gira en torno a un pendrive entregado por el Banco de España y custodiado judicialmente. Este soporte contiene datos encriptados que revelan los beneficios de la banca en los ejercicios de 2022 y 2023 por concepto de facilidad de depósito. La Fiscalía argumenta que, debido al carácter reservado de esta información, el acceso debe formalizarse a través de Francina Armengol, quien preside la Cámara baja. Los recurrentes consideran esta medida insuficiente y contraria al espíritu de la justicia, al no entregarles los datos directamente.

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El precedente del Supremo y la función de control

El Tribunal Supremo dictó sentencia a principios de marzo avalando el acceso a estos datos. El alto tribunal estableció que los parlamentarios no actúan como particulares, sino como representantes del pueblo español en ejercicio de funciones esenciales de control político. No obstante, el fallo también confirmó la confidencialidad de la información por afectar a la estrategia de negocio de las entidades financieras. El supervisor, bajo la dirección de José Luis Escrivá, optó por cumplir el mandato ofreciendo una sala de lectura, pero negándose a permitir la reproducción o publicación de los estados financieros detallados.

Divergencias legales sobre el cumplimiento de la sentencia

Los letrados de los diputados argumentan que el Reglamento del Congreso exige dirigir las solicitudes por conducto de la Presidencia, pero esto no aplica a la ejecución de sentencias judiciales firmes. Sostenemos que la entrega no puede quedar pendiente de una decisión parlamentaria sobre un derecho ya reconocido judicialmente, según el documento presentado ante la sala de lo Contencioso-Administrativo. La Fiscalía basa su postura en el artículo 7 de la normativa interna, indicando que las acciones se ejercitan en calidad de diputados, pero los recurrentes subrayan que la Presidencia no formó parte del proceso judicial original.

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Impacto en el calendario electoral y la transparencia

La urgencia de esta resolución está marcada por el inminente fin de la legislatura. Los tres denunciantes no están incluidos en las listas de Frente Amplio para las elecciones del 29 de noviembre, lo que provoca que pierdan su condición de diputados el 22 de diciembre. Existe la preocupación de que la exigencia de pasar por la Presidencia constituya una estrategia dilatoria para evitar la transparencia antes de que caduque su mandato parlamentario.

Próximos pasos y la decisión final del juez

En este momento, la decisión sobre cómo, cuándo y con qué garantías se entregará la información recae exclusivamente en el juez de la Audiencia Nacional. Los parlamentarios exigen la recepción inmediata de las claves de desencriptación y la comprobación de la integridad de los datos. Consideran que la sentencia no debe declararse ejecutada hasta que reciban personalmente la información completa, asegurando que estos ingresos bancarios, derivados de la política monetaria europea, sean sometidos a escrutinio público y control democrático efectivo.