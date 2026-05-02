Tres de cada diez mujeres abandona su trabajo al ser madre: la desigualdad persiste

Un estudio revela que la llegada de un bebé a casa dispara la desigualdad en la pareja, con la mujer asumiendo la mayor parte de la carga de trabajo doméstico y cuidado de los hijos. Expertas advierten sobre el impacto en la salud mental y la dependencia económica de las mujeres.

La proximidad del Día de la Madre sirve como un momento crucial para la reflexión sobre una realidad preocupante: un alarmante porcentaje, específicamente tres de cada diez mujeres, se ven obligadas a abandonar su empleo tras convertirse en madres.

Un estudio reciente arroja luz sobre cómo la llegada de un bebé a un hogar exacerba las desigualdades preexistentes dentro de la pareja. A pesar de los avances sociales, la responsabilidad principal en el cuidado de los hijos y la gestión del hogar continúa recayendo desproporcionadamente sobre las mujeres.

Marta, una madre que experimentó esta situación de primera mano, relata a laSexta su experiencia: 'Cuando uno está a punto de ser madre, no es plenamente consciente de la magnitud de la carga de trabajo y las tareas adicionales que se avecinan'. Esta carga, a menudo invisible, incluso llegó a afectar su descanso nocturno.

'La organización, la gestión de agendas, las citas médicas, las reuniones escolares… todo eso suma', explica Marta. La realidad es que al menos seis de cada diez mujeres admiten sentir el peso de lo que se denomina la 'losa de hormigón', un término que describe la inequitativa distribución de responsabilidades en la crianza de los hijos y las tareas domésticas dentro de la pareja.

Laura Sagnier, investigadora y activista dedicada a la promoción de la equidad de género, señala con contundencia: 'Es más sencillo cambiar de trabajo que cambiar de pareja, especialmente cuando esa pareja es el padre de tus hijos'. Este desequilibrio tiene consecuencias directas y significativas en el bienestar de las mujeres. Paula Cavalcante, psicóloga perinatal y terapeuta de parejas, detalla los efectos: 'Observamos un aumento en los síntomas de ansiedad, un malestar generalizado y numerosas quejas'.

Una frase recurrente entre las mujeres que consulta es: 'Creía ser feminista, o vivir en una sociedad feminista, hasta que me convertí en madre'. La falta de tiempo para el cuidado personal, el deterioro de la salud física y emocional, la limitación de las oportunidades de desarrollo profesional y un incremento en la dependencia económica son solo algunas de las consecuencias de esta situación.

Sagnier profundiza en el tema, explicando cómo la dinámica económica puede alterar las relaciones de poder dentro de la pareja: 'El hombre adquiere un poder que antes desconocía, basado en el control de los recursos financieros. Esto puede llevar a situaciones en las que la mujer se ve obligada a justificar sus decisiones y necesidades, generando relaciones de poder que, en casos extremos, pueden desembocar en violencia'.

La dependencia económica, en particular, puede ser un factor determinante en la perpetuación de estas desigualdades. La capacidad de tomar decisiones autónomas se ve comprometida cuando la mujer depende económicamente de su pareja, lo que dificulta su salida de situaciones abusivas o injustas. La solución a este problema complejo no es inmediata. Sagnier concluye que se necesitarían al menos dos generaciones más para alcanzar una igualdad real en las relaciones de pareja.

Esto implica un cambio cultural profundo, que abarque la educación, la sensibilización y la implementación de políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y las tareas domésticas. Es fundamental que tanto hombres como mujeres se involucren activamente en la crianza y el mantenimiento del hogar, reconociendo que estas responsabilidades son compartidas y no deben recaer exclusivamente sobre la mujer.

Además, es necesario que las empresas ofrezcan condiciones laborales flexibles que permitan a las madres conciliar su vida profesional y familiar, sin que esto implique un sacrificio en su desarrollo profesional. La licencia de maternidad y paternidad igualitaria, la disponibilidad de guarderías asequibles y la promoción de una cultura empresarial que valore la conciliación son medidas clave para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

El Día de la Madre, por lo tanto, debe ser un recordatorio no solo de la importancia de celebrar a las madres, sino también de la necesidad de abordar las desigualdades que aún persisten y trabajar juntos para construir un futuro en el que todas las mujeres puedan disfrutar de una vida plena y equitativa





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