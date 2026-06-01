Tres años de la Ley de Vivienda: impacto limitado por el boicot del PP y la ausencia de aplicación en la mayoría de las comunidades

Análisis de los primeros tres años de la Ley Estatal de Vivienda, sus principales avances y las dificultades encontradas, como la escasa declaración de zonas tensionadas y la oposición de gobiernos autonómicos que impiden su plena efectividad.

Tres años después de la entrada en vigor de la Ley Estatal de Vivienda, los resultados siguen siendo objeto de debate entre expertos, políticos y colectivos de la sociedad civil.

La normativa, que se aprobó el 24 de mayo de 2023 tras una intensa fase de negociaciones y con el voto a favor de{EH Bildu y ERC, tiene como f e e 35 Objetivo principal fomentar la construcción de vivienda pública, limitar el aumento de los alquileres y dotar a las administraciones de instrumentos para intervenir en los mercados tensionados. Entre sus innovaciones más relevantes figura la posibilidad de declarar zonas de mercado tensionado, la definición de "gran tenedor" -propietario con más de cinco inmuebles- y la creación de un impuesto a las viviendas vacías.

Aun cuando la normativa pretendía abordar de forma integral la crisis de la vivienda, una serie de factores políticos y estructurales han limitado su alcance y eficacia. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el precio medio de compraventa de una vivienda ha experimentado un incremento cercano al 30 % desde 2023, mientras que los alquileres han subido un 2,5 % en promedio, alcanzando hasta un 8,8 % en los contratos nuevos.

En Navarra, una de las regiones que ha adoptado la declaración de zonas tensionadas, los precios de los alquileres han descendido un 7 %, pasando de 837 euros a 778 euros de media, y la variación anual de las rentas en 2024 fue apenas del 0,8 % frente al 5,7 % del resto del territorio nacional. En contraste, en comunidades como Cataluña, el aumento de los precios ha permanecido desorbitado, pese a la existencia de la normativa.

Los expertos señalan que la diferencia radica en la aplicación concreta de las medidas y en la voluntad política de las administraciones autonómicas. Solo cinco comunidades autónomas -Cataluña, Navarra, Euskadi, Asturias y Galicia- han formalizado la declaración de zonas tensionadas, quedando el resto del territorio bajo la legislación nacional sin la herramienta de intervención local.

Esta limitada adopción se debe, en gran parte, al boicot ejercido por los gobiernos de la coalición del Partido Popular, que en 2024 firmaron un documento negándose a aplicar la medida pese a la solicitud de decenas de municipios. En casos como el de la capital de Canarias o el municipio de Rivas‑Vaciamadrid, las autoridades regionales han puesto trabas adicionales, obligando a los ayuntamientos a recurrir a la vía judicial para intentar que sus peticiones sean valoradas.

Otros ayuntamientos, como Getafe, han pedido una reforma legislativa que elimine la dependencia de la aprobación autonómica, argumentando que la discrecionalidad dificulta la respuesta a la demanda de vivienda asequible. Los analistas destacan que, aunque la Ley de Vivienda ha introducido mecanismos novedosos, la regulación por sí sola no basta para revertir la tendencia alcista de los precios.

Javier Burón, director de la empresa pública navarra Nasuvinsa, insiste en que la clave está en el número de familias inquilinas, una variable que ha crecido sostenidamente en las regiones que aplican la normativa. Por su parte, el abogado especializado en derecho inmobiliario Víctor Palomo critica la falta de control y sanción efectiva, señalando que "todo el mundo hace lo que le da la gana" y que la ausencia de una supervisión rigurosa ha mermado la credibilidad de la ley.

En el ámbito nacional, la vicepresidenta de Navarra, Begoña Alfaro, ha subrayado que la estabilidad contractual entre inquilinos y propietarios ha contribuido a una ligera reducción de la oferta de arrendamientos, aunque insiste en la necesidad de ajustar la legislación para que sea más eficaz. En conclusión, el trienio transcurrido desde la promulgación de la Ley de Vivienda muestra un panorama mixto: mientras en algunas comunidades se registran mejoras en los precios y en la estabilidad del alquiler, en la mayor parte del país la crisis de la vivienda sigue sin resolverse.

La falta de consenso político, la resistencia de algunos gobiernos autonómicos y la necesidad de una mayor coordinación entre los distintos niveles de la administración son obstáculos que deberán superarse para que la normativa alcance sus objetivos de accesibilidad y equidad en el mercado inmobiliario español





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