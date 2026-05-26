Tren y minibús escolar se chocan en Buggenhout

Un accidente ferroviario en la localidad belga de Buggenhout ha dejado víctimas fatales y heridos. Un tren de pasajeros y un minibús escolar se han chocado en un paso a nivel cerrado.

Un tren de pasajeros y un minibús escolar han colisionado en la localidad belga de Buggenhout , en el norte del país, después de que el vehículo escolar accediera a las vías del tren cuando el paso a nivel estaba cerrado.

Según el alcalde de la localidad, Geert Hermans, el minibús salió de una calle de Buggenhout y entró en las vías del tren aunque las barreras y señales luminosas del paso a nivel funcionaban correctamente. La prensa flamenca informa de que el centenar de pasajeros del tren han salido ilesos, mientras que en el minibús viajaban siete estudiantes, un adulto responsable y el conductor.

La colisión ha tenido lugar en torno a las 8:15 hora local y se han desplazado al escenario del accidente múltiples servicios de emergencia, vehículos de bomberos y ambulancias. Las circunstancias del accidente aún se están investigando y según el canal público de televisión belga VRT y la agencia Reuters, varias personas han muerto en el accidente





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Buggenhout Accidente Ferroviario Paso A Nivel Víctimas Fatales Heridos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Al menos 30 muertos y 103 heridos al descarrilar un tren por una bomba en Pakistán¿Qué ha pasado? Las autoridades todavía están investigando la naturaleza de la explosión que ha sacudido este domingo la capital de la provincia, la gran ciudad de Quetta y la Policía teme que la cifra de muertos aumente en breve.

Read more »

23 personas murieron y 71 resultaron heridas en Quetta tras un atentado suicida cerca de una estación de trenAl menos 23 personas murieron y 71 resultaron heridas este domingo tras un atentado suicida cerca de una estación de tren en la ciudad paquistaní de Quetta, en el suroeste del país, mientras un tren pasaba por la zona. El grupo separatista Ejército de Liberación Baluchi (BLA, por sus siglas en inglés), que exige la independencia del Gobierno central de Pakistán, se atribuyó la responsabilidad del ataque.

Read more »

Samper solicita dimisión del ministro Puente y demanda responsabilidades por el accidente de tren en AdamuzMario Samper, representante de las víctimas del accidente en Adamuz, ha pedido la dimisión del ministro de Transportes y ha exigido responsabilidades al presidente de Adif por lo considerado una cadena de despropósitos

Read more »

Varios muertos tras chocar un tren contra un autobús escolar en BélgicaHa ocurrido en la localidad belga de Buggenhout.

Read more »