Tregua en Oriente Medio Alivia los Mercados: Renta Variable y Deuda se Recuperan

La tregua entre Estados Unidos e Irán impulsa un rebote en los mercados financieros, con la renta variable y la deuda recuperando terreno tras semanas de incertidumbre. La moderación de la inflación y el descenso de los precios energéticos son factores clave en esta recuperación, aunque la cautela persiste.

Los inversores han recibido con alivio la tregua acordada entre Washington y Teherán, tras semanas de incertidumbre marcada por las tensiones geopolítica s y las amenazas del presidente de Estados Unidos. Este cambio de tono ha desencadenado un giro de 180 grados en los mercados financieros , con un retroceso en los precios energéticos que ha impulsado la recuperación de la renta variable y la deuda.

Los índices europeos, por ejemplo, han experimentado avances significativos, con un aumento entre el 3% y el 4%. Paralelamente, la deuda ha resurgido, con recortes en los rendimientos en la zona euro cercanos a los 20 puntos básicos, un movimiento que no se observaba con esta magnitud desde marzo de 2023. Sin embargo, a diferencia de la situación anterior, donde las ventas en renta variable y la huida hacia la deuda se debían al temor a un colapso financiero tras el rescate de Credit Suisse y la quiebra de Silicon Valley Bank, la actual caída de las rentabilidades de los bonos responde principalmente a la moderación de las expectativas de inflación. El alivio en los precios energéticos contribuye a contener las presiones inflacionistas y reduce la probabilidad de que los bancos centrales suban los tipos de interés, lo que a su vez favorece la inversión en activos de riesgo.\El descenso en los rendimientos de la deuda se aprecia con mayor claridad en la zona euro, donde economías como las de Alemania, España y Francia dependen en gran medida de las importaciones de gas natural y petróleo. El rendimiento del bono alemán a diez años ha bajado 14 puntos básicos, situándose por debajo del 3%, mientras que los bonos españoles y franceses han experimentado recortes aún mayores, aliviando las primas de riesgo que habían repuntado recientemente. Esta mayor contracción de los rendimientos de la deuda soberana en la eurozona contrasta con la situación en Estados Unidos, donde la caída ha sido menos pronunciada. David Ardura, director de inversiones de Finaccess Value, destaca que la relajación de las rentabilidades entra dentro de lo previsible, dado que el mercado de deuda había reflejado de forma especialmente intensa el repunte de los precios. La tensión geopolítica en el estrecho de Ormuz había disparado los precios del gas y el petróleo, reavivando las expectativas de una inflación más persistente y de tipos de interés más restrictivos. Los inversores, ante este escenario, habían anticipado subidas de tipos, pero la normalización de la situación ha moderado estas expectativas, llevando a una revalorización de los bonos y a una disminución del temor en los mercados.\Aunque la situación se ha normalizado parcialmente, la presión no ha desaparecido por completo. Los rendimientos de la deuda española, italiana y alemana aún se sitúan por encima de los niveles previos al inicio de la crisis, lo que indica que los inversores siguen anticipando una inflación ligeramente más elevada de lo esperado. Antonio Castelo, analista de iBroker, señala que, si bien el miedo geopolítico ha disminuido, la presión inflacionista estructural y la inquietud por la deuda persisten. Los bancos centrales, por su parte, han instado a la calma, pero los operadores del mercado han reaccionado descontando un endurecimiento monetario menos agresivo del que se preveía inicialmente. En la zona euro, la expectativa de subidas de tipos ha disminuido, y la probabilidad de un ajuste monetario en junio ha caído significativamente. Los analistas de UBS reconocen que la situación en Oriente Próximo plantea dilemas complejos para los bancos centrales, que deben equilibrar la necesidad de controlar la inflación con los riesgos asociados a la incertidumbre geopolítica. En resumen, el mercado reacciona positivamente a la tregua, pero la cautela persiste, ya que la inflación subyacente y la incertidumbre geopolítica aún influyen en las decisiones de los inversores





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