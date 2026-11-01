La tregua en Oleshki expira a medianoche. 167 civiles evacuados en Jersón mientras ambas partes cumplían obligaciones humanitarias y exploran futuras iniciativas de paz.

La tregua humanitaria en la localidad ucraniana de Oleshki ha expirado oficialmente a medianoche, hora de Moscú, lo que corresponde a las 22:00 horas del domingo en la hora peninsular española. Este periodo de calma representa la pausa más prolongada en los combates desde el inicio de la invasión a gran escala por parte de Rusia en el año 2022. Hasta el momento, no se ha confirmado si ninguna de las dos partes en conflicto ha violado el acuerdo inmediatamente después de su vencimiento.

Operación de evacuación y cifras precisas

El Estado Mayor General de Ucrania ha emitido un comunicado oficial informando que sus unidades militares, actuando en estrecha colaboración con las autoridades locales, lograron evacuar con éxito a 167 civiles hacia lugares considerados más seguros dentro de la región de Jersón. Entre las personas rescatadas se encontraban familias que habían permanecido en la zona de conflicto.

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El convoy humanitario que facilitó esta operación estaba compuesto por aproximadamente 25 autobuses. Esta formación logística se organizó con el objetivo específico y la capacidad necesaria para evacuar de manera segura a más de 750 personas si fuera necesario. Sin embargo, la cifra final de evacuados se situó en 167 individuos.

Cumplimiento de obligaciones y coordinación bilateral

Dmitro Lubinets, el Defensor del Pueblo de Ucrania para los Derechos Humanos, ha confirmado a través de su canal de Telegram que ambas partes cumplieron con las obligaciones que asumieron durante todo el periodo del alto el fuego. Lubinets indicó que él y Yana Lantratova, la comisionada de Rusia para los derechos humanos, están actualmente explorando posibilidades para continuar con iniciativas humanitarias similares en el futuro.

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En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha afirmado que Rusia veía con buenos ojos la manera en que se llevó a cabo la operación en Oleshki. Peskov destacó especialmente la coordinación efectiva entre los comisionados de derechos humanos de ambos países como un elemento clave del éxito de la misión.

Situación actual y llamadas a la precaución

A pesar del éxito de la evacuación, se desconoce con exactitud cuántas personas han decidido permanecer en Oleshki tras la finalización del acuerdo. El alto el fuego, que estuvo vigente desde el martes, permitió no solo la salida de civiles, sino también facilitar la entrada de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales en la localidad.

Oleksandr Prokudin, el gobernador de la región de Jersón, ha instado encarecidamente a los residentes a mantenerse alerta ante la inminente expiración del alto el fuego. Prokudin ha escrito en Telegram que insta a no visitar las llamadas zonas rojas, descritas como áreas y asentamientos cercanos al río Dniéper.

Prokudin señaló que la intensidad de los ataques rusos en esas zonas específicas sigue siendo elevada. Las advertencias buscan proteger a la población restante de la represalia militar inmediata tras el fin de la pausa de dos días. El papa ha expresado su esperanza de que la cooperación entre Rusia y Ucrania para implementar este alto el fuego allane el camino hacia esfuerzos de paz más amplios.

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Impacto humanitario y perspectivas futuras

Este tipo de iniciativas humanitarias busca garantizar el acceso a alimentos, agua potable y medicamentos para la población civil, además de devolverles un sentido de dignidad sin la amenaza constante de ataques armados. La tregua en Oleshki ha sido considerada una prueba de concepto para futuras operaciones de este tipo en el contexto de la guerra.

Las autoridades ucranianas continúan evaluando la viabilidad de extender este tipo de acuerdos en otras zonas críticas. La coordinación entre los defensores de derechos humanos de ambos países se ha convertido en un canal de comunicación crucial durante este periodo de calma relativa.