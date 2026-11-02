Trea AM recurre ante la Audiencia de Madrid la sentencia que desestimó su demanda de 20 millones contra Beka

Trea Asset Management recurre la negativa judicial a indemnizar sus 20 millones de euros por el fallo de la operación con Singular Bank, argumentando incumplimiento doloso de Beka.

Trea Asset Management ha iniciado un nuevo capítulo legal al interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Esta acción busca impugnar la sentencia que desestimó previamente su reclamo por 20 millones de euros contra Beka.

Origen de la disputa regulatoria

El conflicto central se originó tras la frustración de la adquisición de Trea AM por parte de Singular Bank en 2023. La transacción económica estaba estrictamente condicionada a la obtención de una "no oposición" por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta cláusula suspensiva fue determinante para el éxito final del acuerdo financiero.

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La operación quedó finalmente condicionada a este visto bueno institucional, el cual no se materializó a tiempo. Trea argumenta que el incumplimiento de los plazos llevó a la caducidad de la condición impuesta por el regulador, frustrando así la operación que beneficiaría a los nuevos socios.

Singular Bank había planeado complacer a sus nuevos socios financieros con un beneficio proyectado de 7 millones de euros hasta septiembre. Sin embargo, la falta de aprobación regulatoria bloqueó estos expectativas económicas y estructurales para la gestión de activos.

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Posiciones legales en pugna

Trea Asset Management acusa a Beka de haber incumplido de forma dolosa sus obligaciones contractuales. La gestora afirma que Beka no actuó con la diligencia necesaria para impulsar el expediente ante las autoridades. Esta falta de esfuerzo supuestamente provocó la caducidad del plazo regulatorio y, consecuentemente, el fracaso del acuerdo.

Por su parte, Beka defiende enfáticamente que su compromiso contractual era de medios, no de resultado. La entidad sostiene que actuó diligentemente hasta el vencimiento de la última prórroga pactada, establecida para el 15 de septiembre de 2023. Según su versión, no hubo dolo ni intención de dañar los intereses de Trea.

En su escrito presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid, Beka argumenta que presentó la solicitud en los plazos establecidos. Además, señala que contestó diligentemente a todos los requerimientos emitidos por la CNMV y por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). La entidad atribuye el retraso final principalmente a la complejidad administrativa inherente al expediente.

Beka también sostiene que la cláusula de limitación de responsabilidad incluida en el contrato es válida, incluso ante un eventual incumplimiento doloso. La defensa considera que la apelación de Trea intenta sustituir la valoración probatoria del juzgado por una versión parcial, sin demostrar errores jurídicos relevantes.

Impacto en la estructura accionarial

Desde aquella infructuosa operación, la estructura de propiedad de Trea Asset Management ha experimentado cambios significativos. El accionariado se ha reconfigurado hasta en dos ocasiones distintas, alterando el control anterior de la empresa.

La última reestructuración ocurrió durante el verano más reciente, estableciendo un nuevo equilibrio de poder. Carlos Tusquets ha reducido su participación accionarial al 49% para facilitar la entrada de nuevos inversores estratégicos.

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Antonio Muñoz-Suñe ha adquirido un peso del 25% en la propiedad de la gestora. El otro 25% restante se distribuye entre otros directivos y gestores clave de la empresa, consolidando un equipo de liderazgo compartido.

Una operación intermedia previa tuvo como objetivo principal sacar liquidez a Lovell Minnick. Este fondo llegó a controlar inicialmente el 30% de las acciones antes de su salida del capital social. Esta maniobra permitió a los principales directivos, incluyendo a Tusquets y Muñoz-Suñe, gestionar su presencia en la compañía.

Consecuencias y próximos pasos

La apelación presentada por Trea representa un intento de revertir una pérdida económica cuantiosa. La gestión busca demostrar ante la instancia superior que hubo un incumplimiento grave que generó los daños indemnizables por 20 millones.

El proceso judicial continuará analizando la interpretación de las obligaciones de medios versus resultados. La decisión de la Audiencia Provincial determinará si la valoración inicial del juzgado se mantiene o si se acepta la reinterpretación de los hechos por parte de Trea.

La resolución de este litigio tendrá implicaciones claras para la percepción de riesgo en las fusiones y adquisiciones sectoriales. Los actores del mercado observarán cómo se interpretaban las cláusulas de diligencia en condiciones suspensivas regulatorias.