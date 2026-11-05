Trayectorias de tradwives: Crisis, divorcio y rechazo al control patriarcal

Análisis del cambio de discurso en influencers de estilo de vida tradicional. Casos como Bernadine Bluntly y Kandi Gage revelan abusos y ruina económica, alejándose de la manosfera.

El fenómeno global de las tradwives, figuras en redes sociales que promocionan un retorno estricto a los roles de género patriarcales y la sumisión doméstica, está experimentando una fractura significativa y pública. En los últimos años, varias de las creadoras de contenido más influyentes del movimiento han abandonado públicamente la ideología que promovieron durante años, dejando a sus maridos, renunciando a creencias religiosas fundamentalistas y comenzando a abogar activamente por la independencia económica femenina. Este giro radical plantea interrogantes urgentes sobre las dinámicas de poder ocultas detrás de una estética aparentemente idílica.

Renegociación del discurso tras el divorcio

Bernadine Bluntly, whose real surname is Barber, causó una conmoción mundial al publicar a principios de este año un vídeo en el que renegaba explícitamente del movimiento de las tradwives, una comunidad que ella misma había defendido con intensidad en el pasado. Su declaración pública marcó el clímax de un proceso personal traumático que comenzó el año pasado cuando decidió dejar a su marido, culminando este año con la formalización definitiva de su divorcio. Durante el litigio, Bluntly obtuvo una orden de alejamiento contra su exesposo, quien negó las acusaciones de maltrato físico y emocional que ella formuló.

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En un vídeo publicado en abril de 2024, titulado "I'm Not a Traditional Wife", la mujer de 36 años aclaró que, aunque mantiene su fe cristiana y cree en diferencias biológicas entre hombres y mujeres, ha abandonado la defensa de roles de género extremos. Admitió que el movimiento, que inicialmente percibía como un regreso a valores familiares sólidos, se ha tornado indistinguible de la ola actual de la manosfera y la píldora roja, utilizando lenguaje espiritual para justificar el control y el daño. Bluntly, quien anteriormente vendió mercancía con eslóganes diseñados para atraer a hombres tradicionalmente masculinos, expresó sus disculpas sinceras por cualquier contribución que su contenido anterior pudiera haber hecho a esa cultura tóxica.

Modelos a seguir y distanciamiento estratégico

Mientras Bluntly ofrece un testimonio directo de ruptura, otras figuras prominentes como Nara Smith, la modelo conocida por su contenido bajo el alias Ballerina Farm, adoptan un tono de distanciamiento estratégico sin repudiar completamente su pasado. Smith, que se casó a los 18 años, tuvo cuatro hijos antes de cumplir los 24 y acumula 12,5 millones de seguidores en TikTok y 4,8 millones en Instagram, declaró en una entrevista reciente que no existe ninguna agenda secreta detrás de su narrativa de estilo de vida tradicional. Su cuenta, que idealiza la vida rural de su familia mormona en un rancho de Utah donde cría ganado y posee nueve hijos, ha servido como modelo inspirador para muchas aspirantes a tradwives.

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Smith y su esposo han construido un imperio digital con 10 millones de seguidores en Instagram, presentando una imagen impecable de domesticidad y prosperidad rural. Cuando se le cuestionó sobre las críticas que señalan que su contenido perjudica a las mujeres al promover la dependencia económica, Smith afirmó su disposición a aceptar las críticas si había elementos que realmente dañaban a su género. Sin embargo, su postura se distingue de la ruptura total de Bluntly, ya que busca mantener su posición de influencer mientras mitiga el impacto negativo percibido por parte de la opinión pública y los medios de comunicación.

Realidades económicas y abusos domésticos

El contraste entre la imagen pública de estas influencers y la realidad doméstica de algunas de ellas se ilustra dramáticamente en la historia de Kandi Gage. Crecida en una familia mormona tradicional en Arizona, Gage fue inmersa desde los 12 años en programas religiosos diseñados para prepararla para la sumisión, aprendiendo tareas domésticas específicas como planchar camisas masculinas y limpiar baños. Aunque a los 18 años se comprometió, un obispo de su iglesia le indicó que Dios tenía planes para otro hombre, con quien se casó seis semanas después, iniciando una unión que, según describe, fue idílica desde el exterior pero abusiva en la privacidad.

Gage reveló que vivió bajo estricto control financiero, con prohibición absoluta de trabajar o mantener una cuenta bancaria personal, lo que la dejó vulnerable económicamente. La ruptura de su matrimonio ocurrió en 2018 cuando descubrió a su esposo con una trabajadora sexual, un evento que la llevó a abandonar no solo al marido, sino también a su iglesia y a sus lealtades políticas, incluyendo su apoyo previo a Donald Trump. A pesar de que su contenido anterior, como un vídeo presumiendo galletas para su esposo, se ve ahora con vergüenza, Gage destaca el peligro económico de la ruina total que sufren las tradwives al abandonar maridos que controlan todos los recursos del hogar.

Impacto real y advertencias futuras

La situación de Kandi Gage subraya un riesgo sistémico para las mujeres que adoptan estilos de vida basados en la dependencia económica completa de sus cónyuges. Cuando abandonan uniones abusivas, se enfrentan frecuentemente a la bancarrota inmediata debido a la falta de historial crediticio, habilidades laborales o acceso a fondos propios. Gage, ahora desde su casa en Arizona, afirma que no puede borrar su pasado ni las experiencias dolorosas, pero siente la responsabilidad moral de advertir a otras personas sobre los riesgos ocultos del estilo de vida tradicional, algo que hubiera deseado recibir en el pasado.

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No obstante, Gage distingue claramente entre el abuso individual y el modelo de prosperidad de figuras como Ballerina Farm. Afirma no pretender luchar contra Smith, reconociendo que la familia Neeleman tiene una seguridad económica que le permite mantener su narrativa sin sufrir las mismas consecuencias devastadoras. Esta distinción revela la complejidad del movimiento: mientras algunas creadoras enfrentan las consecuencias reales de la opresión patriarcal, otras construyen negocios exitosos idealizando esa misma estructura, generando un debate interno sobre la autenticidad, el trauma y la monetización de la sumisión en la era digital.