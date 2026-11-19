Análisis detallado sobre el proceso de selección de donantes de heces para trasplantes de microbiota fecal y su impacto en el tratamiento de enfermedades gastrointestinales y más allá.

La ciencia médica ha identificado a los superdonantes como figuras clave en la evolución de los trasplantes de microbiota fecal, un procedimiento que busca restaurar la salud intestinal mediante la introducción de microbiota sana. Este enfoque terapéutico ha trascendido el tratamiento de infecciones resistentes para convertirse en un campo de investigación activo para diversas afecciones crónicas y degenerativas.

Orígenes del tratamiento de heces fecales

El procedimiento pionero consistía en introducir heces de otra persona directamente en el colon de un paciente para incorporar una comunidad de microorganismos más saludable en su intestino. Este método se demostró inicialmente con una paciente de edad avanzada que sufría infecciones graves y recurrentes provocadas por Clostridioides difficile, una bacteria resistente a muchos antibióticos. En aquellos inicios, no existían bancos de materia fecal, lo que obligó a familiares a realizar procedimientos caseros de filtración y almacenamiento para salvar la vida de la paciente.

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Protocolos estrictos de selección de donantes

El proceso de selección es sumamente riguroso y solo los candidatos más saludables son considerados donantes adecuados para evitar riesgos de transmisión de enfermedades. Carl Crawford, gastroenterólogo y profesor en la Universidad de Nueva York, explica que los donantes se someten a una evaluación tan exhaustiva como la que se aplica a un donante de órganos. La lista de pruebas puede incluir más de 30 patógenos, parásitos y organismos multirresistentes a los fármacos.

Además de los análisis de sangre y heces, se evalúa el historial médico en relación con trastornos autoinmunes y problemas de salud mental. Algunos laboratorios, como el de la Universidad de Toronto, examinan minuciosamente los medicamentos y suplementos que consumen los posibles donantes. Susan Poutanen, microbióloga médica de la Universidad de Toronto, señala que también deben indicar si han consumido alérgenos comunes durante la semana anterior a la donación.

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Aplicaciones clínicas y expansión global

En los años transcurridos, la investigación sobre el papel del microbioma intestinal se ha disparado y los trasplantes fecales se están estudiando en todo el mundo para diversas afecciones. Estas incluyen el colon irritable, la diabetes, el autismo y la osteoporosis, además del deterioro cognitivo y las enfermedades mentales. El proceso puede administrarse directamente en el intestino o por vía oral mediante cápsulas que contienen las heces procesadas.

Requisitos físicos y desafíos futuros

Por lo general, los donantes tienen entre 18 y 48 años, aunque el trasplante lo puede recibir cualquier persona independientemente de su edad. Las mejores heces, procedentes de donantes a los que de forma coloquial se denomina superdefecadores, son aún más difíciles de conseguir debido a la rigurosidad de los filtros sanitarios. La privacidad de los donantes es una prioridad, ya que las clínicas no pueden permitirse el riesgo de invadir su privacidad y provocar que decidan retirarse del programa.